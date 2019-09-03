【減肥】日本名醫限醣飲食法助減30磅　自創多款無米飯10年不反彈

日本電視節目《尋找主診醫生》，主持邀請日本的骨科名醫銅治英雄醫生，分享「限醣飲食法」，有助減肥及長期維持體重不反彈。 銅治醫生來自素有「魚米之鄉」、以大米馳名海外的新潟縣。他表示以往一向是大米的忠粉，一天三餐無飯不歡，但在減肥期間他嘗試戒飯而不戒餸，卻使他心癢難耐，一度想放棄減重計劃。後來，他以「飯非飯」代替白飯，進一步用來代替麵包、拉麵及意粉等，成功及可持之以恆地控制體重。

銅治英雄醫生研究的專科為骨科，個人著作包括多本有關「自療腰痛」的書籍，從他的臨床經驗中，見到不少病者因肥胖問題引致骨痛及膝蓋痛。於是他提倡「限醣飲食法」建議病人以此控制體重，他自己亦跟隨此飲食方法達10年之久，12年前他的體重有68公斤，藉由「無米飯」（節目內以「飯非飯」作稱呼）的飲食習慣取締白飯，減至現時的體重約54公斤。

「飯非飯」幫助銅治英雄醫生控制體重達10年之久。（尹嘉蔚攝）

除此之外，據電視節目內容表示，「飯非飯」的飲食方法也可控制三酸甘油脂（中性脂肪）處於正常水平（<150mg/dL）。三酸甘油脂是一種在血液中發現的脂肪，當進食時，身體將未需要用到的熱量轉化為三酸甘油脂，並儲存在脂肪細胞中，之後在兩餐之間，荷爾蒙將三酸甘油脂釋放來供應身體能量。如果三酸甘油脂大於正常值，主要起因是高糖及高油脂的飲食而起，尤其是精製的食物例如甜品、白米飯及油炸食品，過量的三酸甘油脂積聚有引致動脈硬化的風險，增加患上中風、心臟病和和糖尿病的危機。

坊間流轉的低碳飲食及限醣飲食等方法，主張限吃碳水化合物。（GettyImages）

究竟銅治醫生口中的「飯非飯」是甚麼？從節目中所見「飯非飯」也不只一款，乃有不同的方式呈現。

按圖了解一下銅治醫生心目中的「飯非飯」3大推薦︰

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參考資料︰《尋找主診醫生IV–第68集》、MAYO CLINIC