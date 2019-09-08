【午餐肉】韓國SPAM新推辣味、芝士午餐肉！附7個午餐肉創意食法

午餐肉對港人來說只是一款普通罐頭食品，款式亦較單一。事實上午餐肉可以是五花八門，變成不同味道！韓國人氣午餐肉品牌SPAM近期便新推出了辣味午餐肉和芝士午餐肉，芝士午餐肉加熱後會變成半融芝士，至為吸引！韓國人為午餐肉餐肉還設計了很多創意食法。

其實，芝士午餐肉也不是新鮮事，美國品牌皇滋味、韓國本土목우촌（Moguchon）亦有出品粒粒芝士午餐肉，只是芝士粒數量較少較細。SPAM則為更貼合韓國人口味，近日也推出了芝士午餐肉和辣味午餐肉。顧名思意辣味午餐肉加入香辣元素，有點像平常於超市看見的蒜香午餐肉。對比下，芝士午餐肉則更有特色，加熱後會變成半融芝士，雙重口感！

韓國午餐肉品牌SPAM於8月下旬新推出了芝士午餐肉和辣味午餐肉（IG@molla_407）

韓國人眼中的午餐肉是？

在韓國人心目中，午餐肉是款高級食品，除了因為配上韓國人主要食糧 - 米飯、午餐肉和泡菜，味道也恰到好處外，更因為1991年漢陽物流推廣部金部長的推薦，令韓國人把午餐肉作為高級伴手禮。以至近幾年，午餐肉的銷售額從2015年的9.7億港元，上升到了去年的14億港元，可見韓國人對午餐肉的喜愛有增無減。

在一些傳統的大日子如新年、中秋更會購買午餐肉禮盒送給親朋戚友。韓國人會視Spam為高級食品，過年送贈Spam禮盒是非常得體的行為，一盒9罐Spam連兩支橄欖油竟然約售550港元。（SPAM 韓國官網）

韓國人午餐肉的創意食法！

香港人最常的吃法都只是把午餐肉煎香便完成，但以韓國人愛吃午餐肉的程度，當然不只會用煎的方法如此單調，有興趣的話可以參考以下7個食譜。

1. 午餐肉米紙卷

將午餐肉取代米紙卷的鮮蝦，清新感覺變成邪惡小食。（FB@spam.korea）

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將午餐肉取代米紙卷的鮮蝦，清新感覺變成邪惡小食。

鮮蝦米紙卷食譜

2. 泡菜午餐肉飯糰

泡菜、午餐肉和飯這3個食材，正正可以感受到韓國人最愛的三寶。（FB@spam.korea）

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將午餐肉及泡菜取代吞拿魚，是韓國人常吃的飯糰版本。

吞拿魚飯糰食譜

3. 午餐肉墨西哥卷

比起牛油果醬，午餐肉配乳酪醬更為合適。（FB@spam.korea）

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雞肉換上了午餐肉，醬汁建議換上乳酪醬味道會更好。

牛油果雞肉墨西哥卷食譜

4. 午餐肉泡菜煎餅

圖中的煎餅加入了大蔥，沒有泡菜，但整泡菜煎餅時加入午餐肉都同樣洽到好處！（FB@spam.korea）

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泡菜加午餐肉，不加調味都好夠味！

韓式泡菜煎餅食譜

5. 午餐肉法式多士卷

大多的法式多士卷都是甜食，不過加入咸香的午餐肉一樣惹味！（FB@spam.korea）

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用午餐肉換了士多啤梨及肉鬆，即成另類法式多士！

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6. 午餐肉大阪燒

將大阪燒中的腩肉片換上午餐肉，效果一樣好味。（FB@spam.korea）

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將大阪燒中的腩肉片換上午餐肉，效果一樣好味，跟燒汁同樣夾。

大阪燒食譜

7. 午餐肉蔬菜卷

蔬菜卷是韓國人搬家請客時的開胃菜代表，將醃蘿蔔包著肉類及蔬菜，酸酸的非常開胃。（FB@spam.korea）

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椰菜卷加入午餐肉，清新鹹香。

麻醬椰菜卷食譜

除了以上的食法，SPAM也其他有趣食法，按下圖了解更多：

資料參考：BBC News / SPAM KR