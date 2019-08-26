【素食食譜】上湯瑤柱翠玉瓜　金菇仿瑤柱食平啲啲家常菜

上湯瑤柱翠玉瓜， 30分鐘的簡單家常菜，不止有翠玉瓜、上湯及白麵，還有高纖的金菇，明目的杞子，簡單便宜的食材湊合起來促成一道上菜。 攝錄：岑卓熹、楊帆 攝影︰尹嘉蔚、岑卓熹 剪接：吳宇峰 場地提供：美亞廚具

素食菜式中常見翠玉瓜，西式有Zoodle翠玉瓜麵、翠玉瓜煎薯仔餅和沙律釀翠玉瓜等，以中式烹調的話，手法也層出不窮，舉例以上湯浸、切粒燴、切件蒸等。比起炒、煎、炸，蒸餸更為健康，需要瘦身及控制體重的人，不妨多用蒸的方法來做菜。作為一位「慳家煮人」，原條蒸翠玉瓜實在夠平又夠懶，不過味道過分清寡太難入口，加點濃郁上湯齊齊蒸，大大提升了味道。嫌上湯太「齋」？大可加點杞子及瑤柱整色整水來提味，可是素人並不吃瑤柱…不怕！利用切成細細碎碎的金菇來模仿，既有鮮菇味，既視感亦齊備，還有一點，它比真瑤柱便宜多了，完全能切合「慳家煮人」的要求。

上湯瑤柱翠玉瓜。

食譜中的白麵又是甚麼玩意呢？原因簡單，因為想吃麵便配麵。做菜向來也是按個人的口味及喜好而定，並沒有單一標準，天下食譜均為參考，自己多試多變更能體會烹飪的趣味、創意及成功感。再者，翠玉瓜是高鉀質的瓜果，可以抑鈉有助身體去水腫，而白麵的鈉質含量也不少，配高鉀的蔬菜是天造地設的登對。當然，可以再簡單一點，用上湯煮麵又煮翠玉瓜「一煲搞掂」，然而做一份看來精緻少少的素食小菜，為的是尋新鮮，整色整水提高素食的樂趣。

上湯瑤柱翠玉瓜食譜

健康小貼士：

翠玉瓜含維他命A、非水溶性纖維、鉀質及葉酸等營養，是一種營養價值高的蔬菜品種。 金菇也稱金針菇，因為有助改善智力及促進腦部發展，被美稱為「增智菇」，亦有補肝、益腸胃、抗癌的作用。但金菇偏寒，脾胃虛寒的人，不宜進食太多，多吃的話也有礙消化。 杞子味甘，性平，歸肝、腎經，有補肝腎，明目的功效。

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上湯瑤柱翠玉瓜。