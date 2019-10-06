【飲食熱話】拜神祭祖水果特別易變壞　全因「超自然」力量作怪？

你是否曾經覺得奇怪，拜神祭祀一過為何祭祀的水果放沒多久就過熟而開始腐敗？先別自己腦補一段懸疑驚悚片或是先想像一段鬼神吃拜祭水果的畫面，放心！這可不是什麼怪奇的恐怖傳說，一切現象的背後可都是有科學原因可循的！ 文：蔡幸儒／食力

即睇祭祀水果容易變壞的三個原因↓↓↓

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原因一：燃香雲霧繚繞！氣體催熟水果！

若曾經試過用線香催熟香蕉的人或許對這現象並不陌生，將香蕉放置於密閉容器後，燃燒線香用其所產生的煙霧燻個幾天，過不久香蕉便黃得很快。其實過去台灣財團法人香蕉研究所所長趙治平就曾解釋過，線香於燃燒時所產生的「碳氫化合物」在濃度較高時便容易激發香蕉自身天然植物激素「乙烯」的產生。而乙烯其實也是線香中碳氫化合物的一種，在線香與自身產生的乙烯兩相加乘下，下一步便會再回頭加快香蕉的呼吸作用而達到催熟效果。

乙烯：由2個以雙鍵連接的碳原子與4個氫原子所組成之碳氫化合物。一般而言，所有的水果皆會自然產生乙烯，但產生量多寡不同。以氣體方式存在，加速水果呼吸作用並達到激發果實成熟、開花與葉片掉落等效果。

線香於燃燒時所產生的「碳氫化合物」在濃度較高時便容易激發香蕉自身天然植物激素「乙烯」的產生。（Paulo Evangelista/Unsplash）

原因二：放置環境溫度高！加快水果呼吸作用！

除了前述的線香所造成的催熟作用外，拜祭時水果所擺放的環境也可能會讓水果變得不耐放。

接近柏油路一側的家門口或是團體祭祀時搭的大塑膠棚下，這些讓你都不想多待片刻的拜祭環境，水果們可是要在那待個半個小時左右。這樣的高溫環境更容易加速水果呼吸作用的進行，而縮短存放時間。此外，將一堆水果放一起、又包緊緊不通風，除了可能讓水果自然產生的乙烯有機會累積與作用外，所產生的水氣也容易使得黴菌滋長。

原因三：買的時候水果已經熟了！等真正上桌時又更熟

再者，回想每次普渡前的大採購日，挑水果的時候可能很多人心裡想的是「啊！不要拜還沒熟的水果」、「反正過幾天就要拜了，買點剛好不要太熟的」之後步履蹣跚地將一堆水果提回家，放個幾天後，等真正水果上供桌時又熟了一點。就因為在採買祭祀水果時，不僅很少有人會買未熟水果，若真的將前期的存放時間與上供桌後的加強摧殘算進去，或許也很難怪罪水果自己不爭氣！

挑選不易碰傷的更年性水果！注意存放環境讓水果多活幾天！

不過若從這些小細節來看，除了直接吃完，省了煩惱拜祭水果不耐放的問題外，也可以盡量挑選「非更年型」且果皮較不容易碰傷的水果，如荔枝、龍眼、西瓜、橙、西柚等。此外，存放與祭祀時，也盡量選擇相對低溫及通風陰涼的環境，以避免水果變得過熟或是快速變質腐敗情形！而下次發現拜祭水果壞得快時，也請先別急著腦補，或許科學可以稍加解釋一點你認為的「超自然」！

非更年性水果：相對於「更年性水果」，在發育後期非更年性水果呼吸作用會趨緩下降而非持續上升，且在採收後便較少發生繼續熟成的後熟變化。

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：拜拜水果真的被鬼神吃過才這麼容易壞？先別急著腦補！】