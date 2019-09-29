【牛奶迷思】過期多少天還可以飲？專家話...　保存牛奶4大貼士

「過期了，不能飲用了」，這是遇到任何過期食品的第一個反應。如果是遇到乳製品過期，更加會把它放進垃圾筒，可是原來牛奶過期還是可以飲用的。那麼多少天內是可以飲用呢？

根據美國國家科學基金會的調查指出，有78%的消費者會掉棄包裝上已過標籤日期的牛奶和其他乳製品。事實上，包裝上的標籤日期是有不同的意思，不同字眼已經可代表牛奶真正的到期日。

包裝上的日期不一定是代表食物變壞日期。（資料圖片）

香港市面上食品包裝常見「此日期前食用」和「此日期前最佳」兩種標籤，根據香港食物安全中心指引，兩者的分別如下：

「此日期前食用」指食物安全，過期食物可能已滋生大量細菌和毒素，即使食物的外觀和味道正常，也不能進食。 「此日期前最佳」指食物質素，食物過期後雖不在最佳狀態，但仍可進食。消費者可根據食物質素（例如味道、質感、香味和外觀等）來判斷食物是否適合進食。

牛奶過期一天也不能喝？

除了留意牛奶包裝上的標籤日期用字外，其處理方法也是影響過期後能否再飲用的因素。根據美國食品監督管理局(FDA) 發言人Peter Cassell指，過期1－2日的牛奶其實並非那麼危險，雖然味道上會變得有點不一樣，飲用後可能有身體不適的機會，對免疫力較高的人，喝過期一至兩天也是沒問題的。

原來牛奶過期1－2天也是可以飲用。（mehrshadr@unsplash）

按圖看影響牛奶保質期的2大因素：

+ 4 + 3 + 2

儘管沒有過期，儲存不當的話是有機會令未過「此日期前食用」的日子前便變壞。

牛奶應如何保存才可以減低其變壞風險？（Gettyimages／視覺中國）

按圖看4大保存牛奶貼士：

飲用已過「此日期前食用」的牛奶是有一定的風險，大量飲用可導致食物中毒，應根據自己身體而自行決定可否飲用，但免疫力、腸胃較差，老人、孕婦和小孩就不建議了。另外，如牛奶發臭或味道變酸即代表不能飲用，應立刻棄掉。

資料參考：healthline / 食物安全中心