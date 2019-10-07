【炒飯食譜】泡菜炒飯韓國人家中必備料理　一招令泡菜乾身爽口！

撰文：余曉彤
最後更新日期：
下雨天韓國人會在家中整海鮮煎餅，那麼平時他們會在家做什麼簡單料理？相信定必是這道家喻戶曉的韓式料理－泡菜炒飯。由於這是韓國人的家中常備菜式，所以這個炒飯用料簡單，全是他們家庭必有的食材。
攝錄：呂榮棟、陳錦超
剪接：潘諾兒
場地提供：美亞廚具
泡菜炒飯除了白飯及泡菜外，都沒有特定的用料，可以將食譜中的午餐肉用牛肉、吞拿魚代替。筆者認為整個炒飯的重點是泡菜跟泡菜汁，因為一旦泡菜的味道不討好，整道料理便失去了色彩。其次便是泡菜汁，因為它有助令炒飯上色及增加味道，不過在香港買到泡菜都是一包包已經包裝好，所以袋中的泡菜汁有限，建議處理泡菜時，可以輕輕按壓令水分流出再盛起，那麼炒時可以令泡菜較爽身，同時增加泡菜汁的分量。
泡菜炒飯食譜
健康小貼士：
泡菜，在醃製和發酵的過程中，產生了一種醋酸，屬乳酸菌的一種，能促進腸道蠕動，改善便秘，維持腸道健康。當中亦富含維他命C和抗氧化物，能阻礙自由基的生長，延緩衰老及鎖住肌膚的膠原蛋白，使皮膚保持彈性。
相關食譜：
【炒飯食譜】三文魚蟹籽炒飯含豐富Omega3 全家愛吃15分鐘煮好
三文魚蟹籽炒飯食譜
相關食譜：
瑤柱蛋白炒飯食譜
|食譜
|泡菜炒飯（炒）
|材料
|白飯400克、泡菜100克、午餐肉60克、洋蔥半個、蒜頭3瓣、泡菜汁3湯匙、韓式辣醬2湯匙、雞蛋1隻、麻油適量、碎芝士適量、紫菜碎適量
|做法
|1. 將蒜頭切成蓉；洋蔥切粒，備用。
|2. 將泡菜切件；午餐肉切粒，備用。
|3. 用中火燒熱鍋，加少許油，加入蒜蓉、洋蔥炒香。
|4. 加入泡菜、午餐肉略炒，再加入白飯炒勻。
|5. 加入泡菜汁、韓式辣醬、麻油炒勻。
|6. 加入蛋液，碎芝士略炒，確保飯粒沾上蛋液後即成。食用時，可按個人喜好灑上紫菜碎。