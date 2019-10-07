【炒飯食譜】泡菜炒飯韓國人家中必備料理　一招令泡菜乾身爽口！

下雨天韓國人會在家中整海鮮煎餅，那麼平時他們會在家做什麼簡單料理？相信定必是這道家喻戶曉的韓式料理－泡菜炒飯。由於這是韓國人的家中常備菜式，所以這個炒飯用料簡單，全是他們家庭必有的食材。 攝錄：呂榮棟、陳錦超 剪接：潘諾兒 場地提供：美亞廚具

泡菜炒飯除了白飯及泡菜外，都沒有特定的用料，可以將食譜中的午餐肉用牛肉、吞拿魚代替。筆者認為整個炒飯的重點是泡菜跟泡菜汁，因為一旦泡菜的味道不討好，整道料理便失去了色彩。其次便是泡菜汁，因為它有助令炒飯上色及增加味道，不過在香港買到泡菜都是一包包已經包裝好，所以袋中的泡菜汁有限，建議處理泡菜時，可以輕輕按壓令水分流出再盛起，那麼炒時可以令泡菜較爽身，同時增加泡菜汁的分量。

泡菜炒飯食譜

健康小貼士：

泡菜，在醃製和發酵的過程中，產生了一種醋酸，屬乳酸菌的一種，能促進腸道蠕動，改善便秘，維持腸道健康。當中亦富含維他命C和抗氧化物，能阻礙自由基的生長，延緩衰老及鎖住肌膚的膠原蛋白，使皮膚保持彈性。

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