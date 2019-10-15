【減肥】陳芳語6招擊敗易胖體質　曾受韓星特訓餐前被餵5粒減肥藥

減肥是永恆的課題，然而各人的體質不同，瘦身的效果也迴異。坊間常有五花八門的減肥方法，常說快減速瘦，渴望於短時間內能瘦身成功的人躍躍欲試。其次，更激進的減肥手法是誤用減肥藥，有人因此導致身體產生劇烈的副作用。台灣歌手陳芳語曾向台灣媒體披露，她在韓國JYP當練習生被送往美國受訓時的辛酸，當中包括餐前要求她服用5粒減肥藥，體重需減至38公斤。

JYP是韓國三大藝人經理人公司之一，旗下韓星包括Wonder Girls、2PM、GOT7、TWICE及秀智等，陳芳語在12歲時被公司送到美國受訓，她受訪時表示由早上10時至晚上10時，一天12小時內主要只有3件事，練習跳舞、唱歌及吃飯，另外被要求減肥，陳芳語約150厘米，那時候被要求瘦到38公斤（約83磅），如果計算BMI指數則只有16.8，屬體重過輕的範圍。

陳芳語曾向台灣媒體披露當韓國練習生時激烈減肥的情況，那時候被要求瘦到38公斤。（東森娛樂YouTube影片截圖）

她在媒體訪問中透露，那時每餐的食物大概是一杯的分量，並要求吃減肥藥，本來建議的量是1餐吃1粒，但公司會給她們（練習生）一次過吃5粒（每周計），陳芳語憶起當時的心跳很快，曾試過半小時無法站立，代謝率爆快，身型很瘦但很不健康，假使自己進食食物太多便扣喉催吐，並此得過厭食症，激進的減肥方法也使經期紊亂。訪問內容中，陳芳語亦披露有韓國藝人為求增高，打斷腳骨，等待其自然恢復，骨骼再生從而變高。

按圖有陳芳語接受台灣媒體時的訪問截圖︰

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陳芳語後來選擇了在台灣發展，除兼顧歌唱事業，也要打理減肥事業，維持苗條身型。她自覺屬於易胖的體質，在接受台灣媒體訪問時，聲稱自己的減肥史快有10年了，不過她說並不喜歡太瘦活像紙片人，要看起來健康、有精神及開心才最重要，同時她分享自己的減肥心得對付易胖的體質。

請按下圖看陳芳語對付易胖體質​的6招瘦身法︰

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要健康並有效減肥，大前提實在離不開健康自律的飲食習慣，少吃高油、鹽、糖的食物，及運用一些小方法，像是改變食物比例、花時間準備飯菜、放慢進食時間及養成早睡的習慣等。我們曾經就健康的減肥方法，請教過營養師及參考哈佛醫學博士實用而正面的減肥貼士，請參閱其中的相關文章︰



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參考資料︰台灣東森娛樂/台灣VOUGE/台灣BEAUTY美人圈