【入廚貼士】瘦身椰菜2大保鮮法　如何處理烹煮最好？（附食譜）

大家常吃椰菜嗎？相信大家對這種普及常見的蔬菜並不陌生，不知道大家平常時怎樣處理椰菜的呢？有關椰菜的營養價值相信大家都略知一二，但大家平時貯存椰菜時用對方法了嗎？如果處理不當的話可能會令椰菜的營養大量流失，也會增加食物安全的風險。大家可以參考以下的做法，下次便可以妥善貯存及處理椰菜。此外，文末更附上與椰菜相關的健康食譜，以供參考。

點擊下圖看香港常見的椰菜品種及３大好處：

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椰菜的保存方法：

由於椰菜很多時都是一整個買，分量較多，所以會把它先開半，再把吃不完的另一半包起、儲存。但原來這樣做會令不少營養流失，而且椰菜的對切面也會因為接觸空氣而氧化變黑。

切後的椰菜容易流失營養。 (Pixabay)

整個椰菜保存法:

這個做法方便之後把椰菜做成不同的菜式，不用一次過切成不同的形狀。

Step 1: 先把椰菜心去掉，以防心部把葉子的營養全部取走，也可以減少水分從中心流失。

Step 2: 再在去除心部的切口上塗上一層薄薄的鹽水，減慢氧化速度。

Step 3: 之後便可以逐塊逐塊取下每餐足夠份量的菜葉。

Step 4: 最後便可以用保鮮紙包好，放入雪櫃保存。

冷凍保存法：

這個做法方便之後使用，而且冰凍處理亦可以防止營養流失。大家可以在週末或空閒時一次過處理，有需要時把所需份量取出解凍便可使用。

Step 1: 先把椰菜切成絲或是之後所需的形狀。

Step 2: 之後可以把每次所需的分量分別放入保鮮袋，再把空氣擠出便可放入冰格。

小提示：大家可以在前一晚把冰凍好的椰菜從冰格放入雪櫃下格，讓它慢慢解凍。

＊這個做法雖然可以延長椰菜的保質期，但基於食物安全的理由，筆者還是建議大家在一個月內吃完。

烹調小貼示：

按下圖看烹調椰菜小提示：

椰菜食譜

除了常見的沙律和清炒外，椰菜還有不同的健康創新做法，這些食譜簡單易煮，就算廚藝不佳的人也可以輕鬆完成呢！

麻醬椰菜卷

這款椰菜卷顏色繽紛，味道清新可口，而且造型精巧，要是在大宴親朋時端出，大家一定會稱讚你的好手藝。另外，椰菜卷看似複雜，很難控制餡料的份量和捲起來的力道，但其實只要多做幾次便很易上手。

（詳細食譜請看：【素食食譜】麻醬椰菜卷簡易夏天菜 清爽新鮮掃空心煩享蔬菜甜味）

麻醬椰菜卷食譜

三文魚炒椰菜

當中的椰菜吸收了三文魚的魚油香，令整道菜更加惹味，十分適宜下飯。

（詳細食譜請按：【三文魚炒椰菜食譜】簡易日系家常菜！冰水浸三文魚保留鮮味）

點擊下圖看做法：

三文魚炒椰菜食譜

資料來源：MedicalNewsToday，Healthline