【飲食熱話】洋蔥切過後久放變苦！苦味來源同令人流淚物質有關？

喜歡吃新鮮洋蔥的你,不知道有沒有注意到一個奇妙的現象,在切過的洋蔥放置一段時間後,常常會開始變苦?大部分的人都不知道為什麼洋蔥會產生苦味。而洋蔥被切碎時造成眼睛刺痛、催淚的硫化物,其實並不會讓洋蔥產生苦味,那究竟苦味的來源是? 文:黃欣培/食力

切洋蔥讓人流淚的物質也會造成苦味嗎?

洋蔥鮮脆的口感和迷人的嗆辣味道,以及還有緩解壓力、預防動脈硬化等功能性,讓它是非常受歡迎的蔬菜之一!但讓許多人困擾的是洋蔥切碎後,放久了還會產生苦味。而過去僅有兩篇研究論文研究洋蔥苦味物質來源。在50多年前美國農業部(USDA)的科學家Sigmund Schwimmer發表的一篇論文指出,洋蔥的苦味來源並非異蒜胺酸(isoalliin)所導致。但Schwimmer隨後又發表了一篇研究認為,異蒜胺酸(isoalliin)可能對於洋蔥的苦味形成一定的作用。

異蒜胺酸(isoalliin)是造成洋蔥使人眼睛流淚及刺痛的硫化物的主要前驅物。

讓洋蔥造成苦味的兇手其實是它們!

因為這個造成洋蔥惱人的苦味物質仍讓人難以捉摸,Roman Kubec及其研究團隊決定進一步探索洋蔥的苦味秘密,並將結果發表於全球最具權威、最大的科技協會:美國化學學會(American Chemical Society,ACS)的「農業和食品化學雜誌(Journal of Agricultural and Food Chemistry)」。

點擊下圖看清令洋蔥變苦的兇手!

+ 4 + 3 + 2

要怎麼避免洋蔥產生苦味?

Roman Kubec指出,目前仍無法完全避免洋蔥加工後出現allithiolanes,除非將洋蔥經過高溫或酸化(acidification)處理,使蒜胺酸酶(alliinase)失去活性,即可延緩洋蔥出現苦味的時間。

蒜胺酸酶(alliinase)是催化異蒜胺酸(isoalliin)裂解的酵素,而allithiolanes的前驅物即為異蒜胺酸。

因此,為了避免生洋蔥變苦,一是切過之後儘早食用完畢,二是將它煮熟,如此就能享受洋蔥原有的甜味,而不會嚐到討厭的苦味囉!

健康小貼士:

洋葱,生吃味道辛辣,富含大量硒元素,抗癌抗氧能力高;熟食,則能令當中的黃䣳類物質增加,抗炎有功。它還是唯一含前列腺素A的蔬菜,能有效擴張血管,降血壓,有效預防心血管疾病。

洋葱豬扒食譜

+ 2

延伸閱讀:

為什麼切洋蔥會讓人想哭哭?兇手就是硫化物

大寒食 洋蔥

【本文獲「食力」授權轉載,原文:洋蔥切過後小心久放變苦!苦味的來源其實是因為這個化合物!】

參考資料:

Allithiolanes: Nine Groups of a Newly Discovered Family of Sulfur Compounds Responsible for the Bitter Off-Taste of Processed Onion

The origin of off-taste in onions

Can the ‘Off-Taste’ in Cut Onions be Avoided?