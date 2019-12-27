【水果陷阱】四類人不宜多吃橙　減肥瘦身期間更要小心熱量攝取！

又香又甜的橙營養價值高，但卻不是每個人都可以盡情享用！台灣高雄市立鳳山醫院營養治療科廖嘉音營養師表示，橙偏甜、鉀含量高，若有糖尿病、腎臟病患者都應適量食用；此外，也不建議民眾在空腹時大量食用橙，以免刺激胃酸分泌而加重胃部不適。

橙富含維生素C與多種植化素，是很好的抗氧化食材之一；然而，廖嘉音營養師提醒，橙雖好，卻不適合過量食用，尤其若具有下列慢性疾病患者，更要留心淺嚐即止，或依照個人病況向醫生、營養師諮詢每日建議攝取！

橙偏甜、鉀含量高，若有糖尿病、腎臟病患者都應適量食用。（Unsplash/ORLANDO SANT'ANNA）

哪些人吃橙要注意？點擊下圖看清！

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1. 腎臟病患者：一顆橙（約170公克）約含有250mg的鉀離子，腎臟病友不宜多吃，建議可諮詢主治醫生或營養師以了解適宜的攝取量。

2. 糖尿病患者：一顆橙（約170公克）約含有15公克碳水化合物，過量食用恐影響血糖穩定，尤其飲用橙汁更容易有過量之虞，提醒糖尿病友應多加留意。

3. 胃病患者：橙屬於柑橘類食材不建議空腹食用或食用過量，以免刺激胃酸分泌而導致胃痛狀況。

4. 減重期間：一顆橙的熱量約60大卡，而一杯250c.c.新鮮橙汁需約3至4顆橙，喝一杯橙汁就會攝取約180至240大卡，因此建議應適量食用，以免吃進過多熱量。

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