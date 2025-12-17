聖誕小食食譜2025｜12款健康低脂Party Food　避開高卡高脂陷阱！

聖誕小食食譜2025｜聖誕開party少不了香口的派對食物，如炸雞、春卷、芝士肉醬長通粉、葡汁焗蔬菜、蛋糕等。雖然所有食物都是聖誕party必定出現的小食，不過大多也是高脂高卡的食物，而且令人感覺膩滯，容易造成浪費。今年不妨加2-3個非油炸低卡輕食於party的菜單中，吃得滿足之餘又健康！



12款聖誕除夕派對健康低脂Party Food。

聖誕小食食譜2025｜小吃類

Party常吃的小食雖然大多都是非油炸，但其卡路里仍不可忽視，吃著吃著好容易便吃多了。避開高卡高脂的陷阱可以多用健康食材如牛油果、水果；醬汁類也可以選擇滷水食物，脂肪含量較低。

【豆腐薯條食譜】口感似炸豆卜更勝薯條 低卡炸物減低罪惡感

豆腐薯條食譜

【氣炸鍋食譜】氣炸鍋腰果簡單易上手 鋅鐵豐富素食者補蛋白良源

氣炸鍋腰果食譜

雞翼食譜｜茄汁雞翼15分鐘煮好 自製醬汁茄汁比鮮茄更有營養？

茄汁雞翼食譜

【氣炸鍋食譜】孜然牛肉串街頭風味免油煙 串燒牛柳粒15分鐘完成

孜然牛肉串食譜

【氣炸鍋食譜】芝士蒜蓉包惹味酥香 哪種麵包氣炸後仍鬆軟十足？

芝士蒜蓉包食譜

聖誕小食食譜2025｜主食類

Party中最常見的主食類便是焗飯及意粉，可是當中含大量芝士、醬汁及油份，所以卡路里其不低。其實可以選擇自製醬汁如青醬、日式壽司來代替高脂高卡的主食，對比傳統的到會食物輕盈得多。

意粉食譜｜青醬雞肉蘑菇長通粉清香惹味 儲存青醬2招放半年都得!

青醬蘑菇雞肉長通粉食譜

意粉食譜｜忌廉味噌秋葵扁意粉簡易日式西餐 日本人創宜選哪味噌

【純素壽司‧有片】香芒牛油果反卷 蘿蔔絲代炸紫菜一樣咁「嗦」

香芒牛油果反卷食譜

聖誕小食食譜2025｜甜品類

比起果撻或蛋糕，啫喱糖會較健康因為一碗約130卡路里，而且亦不含脂肪，一碗亦感覺足夠。同時也可以用免油的班戟製作甜品，班戟高卡與否其實是視乎蛋漿，可以用脫脂奶代替牛奶。

【聖誕甜品食譜】免油抹茶班戟層層疊 煎出健康圓美聖誕樹！

抹茶班戟聖誕樹食譜

【伯爵茶奶凍食譜】超簡易甜品茶濃奶香 柔軟嫩滑1個步驟不能少!

伯爵茶奶凍食譜

甜品食譜｜貓舌頭餅乾味似白之戀人？香甜脆薄4貼士蛋白勿1次過放

貓舌頭餅乾食譜

【甜品食譜】木糠布甸甜絲絲層層叠 15分鐘葡式誘惑