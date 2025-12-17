聖誕小食食譜2025｜12款健康低脂Party Food 避開高卡高脂陷阱！
聖誕小食食譜2025｜聖誕開party少不了香口的派對食物，如炸雞、春卷、芝士肉醬長通粉、葡汁焗蔬菜、蛋糕等。雖然所有食物都是聖誕party必定出現的小食，不過大多也是高脂高卡的食物，而且令人感覺膩滯，容易造成浪費。今年不妨加2-3個非油炸低卡輕食於party的菜單中，吃得滿足之餘又健康！
聖誕小食食譜2025｜小吃類
Party常吃的小食雖然大多都是非油炸，但其卡路里仍不可忽視，吃著吃著好容易便吃多了。避開高卡高脂的陷阱可以多用健康食材如牛油果、水果；醬汁類也可以選擇滷水食物，脂肪含量較低。
聖誕小食食譜2025｜主食類
Party中最常見的主食類便是焗飯及意粉，可是當中含大量芝士、醬汁及油份，所以卡路里其不低。其實可以選擇自製醬汁如青醬、日式壽司來代替高脂高卡的主食，對比傳統的到會食物輕盈得多。
聖誕小食食譜2025｜甜品類
比起果撻或蛋糕，啫喱糖會較健康因為一碗約130卡路里，而且亦不含脂肪，一碗亦感覺足夠。同時也可以用免油的班戟製作甜品，班戟高卡與否其實是視乎蛋漿，可以用脫脂奶代替牛奶。
