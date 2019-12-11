【五行五色食物食譜合集】保健養身養五臟　每日食齊五色均衡營養

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說到養身便會想起中醫，中藥除了醫病外亦可以補身及養身。不過中藥的味道並非人人也可以接受，與其藥補不如食補！中醫學上身體的五個臟腑是有相關顏色的食物，若均衡地進食該五色食物，便可保養身體五臟六腑。

青色食物：肝

根據中醫理論，青色五行中屬木即是代表肝臟，所以進食食青色食物是對肝臟有利。青色食物有如身體的「排毒劑」 ，可助舒筋養血、解毒益筋及調節脾胃消化吸收。同時亦為人體提供維他命及大量膳食纖維，常見食材有菠菜、綠豆、青瓜及奇異果等。

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紅色食物：心

中醫認為紅色是火，入心，補氣血，對應下便是屬於心臟，故多吃紅色食物能補益氣血，有助促進血液循環及補心，改善氣血問題。最常見的食材有紅豆、番茄、車厘子、紅蘿蔔、紅棗等。

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黃色食物：脾

如果要健脾的話，便是吃黃色食物。中醫學上健脾是非常重要，因為脾臟健康是治百病之本。而且中醫角度脾胃亦視為整個消化系統的配對，脾氣平衡便不會有胃腸道問題。所以常食用黃色食物能幫助消化吸收功能，對脾、胃有利，最常見的食材有黃豆、南瓜、番薯、香蕉、西柚等。

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白色食物：肺

白色對應五行中的金；對應人體中的肺，對呼吸系統有所影響。如想潤肺補肺可多吃白色食物如百合、雪梨、山藥（淮山）、蓮藕、燕麥等，在秋冬時效果更明顯。

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黑色食物：腎

黑色五行屬水，對應人體中的腎臟，同時亦有烏髮之效。黑色食物不只得單一的黑色，呈黑色或紫色、深褐色的各種天然動植物也同屬。適量食用黑色食物有益於腎，最常見的食材有有黑豆、黑芝麻、紫米、合桃、栗子、紫菜等。

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參考資料︰田原生活華人健康網

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