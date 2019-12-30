【南瓜食譜】南瓜汁長通粉素食可吃　特濃醬汁似「金沙」香味誘人

南瓜綿密的口感，軟滑順喉，尤其是日本的栗子南瓜，只需清蒸已經非常美味。南瓜營養價值高，一個蒸熟了的南瓜，再入饌可演變出醬汁、湯、點心及糖水等，香濃南瓜汁長通粉，黃金組合實在誘人！

這道菜不只是素食者可享，一般人或吃純素的也適合。品嚐之際有感主角非長通粉，精華在極香濃的南瓜汁，有淡淡吃「金沙」（牛油鹹蛋黃汁）的感覺，也許說來有點誇張，不過個人認為如果不吃牛油及鹹蛋的朋友，不妨以此醬汁代之，配搭酥香的炸物或拌煮「金沙」豆腐，味蕾必定躍動。另外，醬汁香味暴升的小秘訣，儘管加少少豆蔻粉（nutmeg、肉豆蔻），它是西餐常用香料，歐洲菜廚師必備，獨有的香味與眾多食材相配︰意麵、意大利飯、菠菜、蘆筍、牛肉及雞肉，可收畫龍點睛、錦上添花之效。

南瓜汁長通粉，南瓜蒸熟後盡快趁熱起肉，1/2個南瓜約取150克南瓜蓉。

以上只是個人的建議，話說回來，當煮起一大鍋長通粉，隔晚享用原來更入味！於是也帶上班成便當，翻「叮」不走樣，實在是豐富又滿足的午餐。當然~它可成為派對中的主食，再多少少想法，精製澱粉類食物（意粉、白麵包、白飯）一般營養較低，配搭上可以多補充蔬菜及堅果的營養，多攝取纖維及蛋白質等。哪來的堅果？這食譜中其實有腰果，它的貢獻可大了！由它來取締忌廉，一來腰果有較多的單元不飽和脂肪，二是腰果打成醬後超香又夠滑，其他堅果類難以媲美，再者純素及奶敏感的朋友也可放心食用。

按包裝袋所示的時間，減1分鐘煮長通粉，熄火後隨即將長通粉放入汁料炒勻。若採用單爐頭烹調，減2分鐘煮，熄火後不撈起長通粉，快手煮汁至微滾後，隨即放入長通粉炒勻。

攝錄：詹郭敏、呂志豪

攝影︰詹郭敏、呂志豪、尹嘉蔚

剪接：呂志豪

場地提供：citysuper

南瓜汁長通粉食譜

健康小貼士︰

南瓜含有豐富的澱粉質、維他命A及胡蘿蔔素，有護眼功效，有豐富的纖維及可提供足夠的飽腹感，因此有助減肥及預防便秘，補中益氣、消炎止痛、化痰排膿、生肝氣及益肝血的功效。

煮意粉或長通粉的水留用以備不時之需，因為水內含意粉的澱粉質，如果意粉醬汁太乾，可以加「意粉水」稀釋，也便於意粉「掛汁」。

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