【新年宜忌大全】初一忌午睡除夕咪倒油......必看新年行運秘笈

新年禁忌，年初一宜忌10項，飲食上注意甚麼有助增強好運？由年三十晚至元宵，盤點過年的習俗齊迎鼠年。想送窮迎財神，工作或學業上名列前茅鶴立雞群，吃甚麼來討好意頭？

過新年，傳統上民間有不少忌諱習俗，例如在飲食宜忌上多討意頭取好寓意。時日變，原本在春節的禮儀及禁忌，你認識又跟着做的有多少？

傳統上過新年，民間有不少忌諱習俗。（《延禧攻略》影片截圖）

從年廿三開始至正月十五；從「送灶、開炸、撈起、辭年、新歲、開年、赤口、迎灶、送窮、人日、子婿如意至元宵」，農曆新年的禁忌與習俗，反映了中國傳統社會對家庭和農業的重視，形成了民族獨特的過節風俗。以下概括一些比較多人跟隨會做的過年習俗，從中你了解多少寓意？

農曆新年的各樣風俗，你了解當中的寓意嗎？（《延禧攻略》影片截圖）

年三十

臘月三十，俗稱歲除、除夕、過年。意即舊歲至此晚而除，明日將換新歲，燈火不滅將一切邪瘟病疫趕跑，預示來年萬事如意。大家忙於辦年貨辭舊迎新，傳統上於年三十下午，會敬備牲禮祀神祭祖，稱為「辭年」。在除夕夜守歲，祈求闔家團圓平安對華人來說已紮根心底。

最多人知道除夕吃湯圓，表示「闔家團圓」。（《延禧攻略》影片截圖）

請按圖了解除夕10大宜忌：

+ 10 + 9 + 8

年初一

最多人在年初一講究跟隨傳統習俗，事事小心不犯禁忌，免影響來年運勢，忌吃粥，忌食鹹湯圓，不能開火煮新飯，忌睡午覺等，究竟為甚麼？

請按圖了解大年初一10大宜忌：

+ 7 + 6 + 5

過了年初一，整個「新正頭」至正月十五，其中有幾項宜忌也是重要，分別在年初二、年初三、年初五、年初七及正月十五。想全年吉星拱照，送窮迎財神，工作或學業上的成績比人優勝，該吃些甚麼討好的意頭？

請點擊下圖睇大年初二至正月十五的行運貼士︰