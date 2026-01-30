揀蠔豉金蠔｜揀蠔豉3招非脹卜卜就好！靚金蠔2特徵+金蠔解凍方法

揀蠔豉｜揀金蠔｜過年辦年貨要選金蠔、蠔豉，但色澤金黃、肚脹脹就好？原來你一直以為的靚蠔，竟是隔年的舊貨！以下專家教你挑選蠔豉、揀金蠔秘訣，一睇就知會不會有渣！記得收藏。



揀蠔豉先看裙邊，粗或幼好？（photo-AC）

蠔豉、金蠔有什麼分別？日韓貨先煮後曬 中國直接生曬

11月-3月是蠔盛產的季節，香港市面出售的蠔豉，主要來自日本、南韓和中國，據安記老闆輝哥在YouTube「輝哥教室」分享：

日本和韓國的蠔豉，一般會先用熱水煮過，再曬乾，好處是保存方便，蠔味濃郁，煲粥或烹調時不易煮爛。

中國蠔豉又分金蠔和爽蠔2種。金蠔是指蠔開殼後，蠔肉直接在陽光下生曬數天，故稱生曬蠔豉或金蠔，蠔味會較鮮甜。另一種爽蠔，主要是汕尾出產，蠔肉汆水後，再風乾數小時而成，多在粵菜中出現，因為體積較大，質感柔軟，適合入饌。

按圖看日本、韓國、中國蠔豉分別：

揀蠔豉貼士｜輝哥3招揀靚蠔豉

1 裙邊要幼

裙邊幼細的蠔豉吃起來才沒渣，裙邊粗的會有渣。

2 色澤淺啡或帶綠

蠔豉最好選那些有青綠或淺啡色，不要顏色太深。因為蠔豉較易發霉，若見它很深色、有點點霉菌就千萬別買，因會有陣難聞的異味。

3 別選鼓脹紅色

蠔要「散春」產卵，再重長肌肉，這類蠔豉才會變得結實可口，才算優質。因此，看見蠔豉肚脹脹，呈紅色的，表示未散春，吃起來一口粉，質感鬆散不可口。

揀金蠔貼士｜5年蠔最宜做金蠔 7-8厘米最肥美

金蠔和蠔豉的分別，主要是大細和生曬的過程，揀金蠔的原則又是否與揀蠔豉一樣？從外公開始，就一直在流浮山從事養蠔業、已有四十多年歷史、擁有百多個蠔牌的蠔場負責人Linda曾在TVB節目《東張西望》中分享養蠔、揀蠔心得，她說做金蠔會採用5年蠔、約7-8厘米最肥美。

金蠔的生產過程：

1 把蠔起殼後沖洗，去掉多餘殘留物。

2 進行生曬，下午1點前便要進行第1次曬蠔，讓太陽鎖住蠔肉水分。

3 直至晚上前，便要把所有蠔收起，放在有遮蓋的地方，以防霧水沾濕，阻礙它「收水」。其間會翻過來，曬另一邊。

4 生曬金蠔2-3天便可，不用曬得太乾身，肉汁才會豐富。5年蠔會有小肚腩，有些筋顯現。

揀金蠔貼士｜必睇2大重點

1 有格子網紋

Linda說生曬金蠔，蠔肉必定會黏着網，所以身上會有格仔紋，代表這隻蠔沒出過蠔油，蠔身相對較扁身。市面有另一種「熟曬蠔」，是經過享煮、出過蠔油的蠔，蠔身結實脹卜卜，很飽滿，但沒有網紋。

2 非愈金黃愈好

不少人誤以為金蠔飽滿脹身、色澤金黃便好。其實金黃色的金蠔，是隔年貨，這些蠔過了一個蠔季後價格便會下跌。但有些商家都會把餘下的金蠔收起來放進雪櫃，當這些去年或前年的金蠔拿出來時，當接觸到太陽和空氣便會氧化，顏色便會變得金金黃黃，色澤討好。

按圖看生曬、熟曬金蠔的分別：

金蠔為什麼要用竹支串起？

輝哥解釋，用竹串和沒用竹串的蠔豉其實沒有分別，只因竹串起來一排排曬會較方便，但把蠔豉退出來時卻容易把它拉爛和破損。因此不少人已放棄用竹串蠔的做法。

金蠔處理方法｜金蠔解凍

1 放室溫1.5-2小時解凍。

2 輕輕沖洗，但切忌用水浸泡，防蠔味盡失。

3 印乾水分，便可以大火煎封表面，再轉細火煎熟。

4 想知是否已熟，可用筷子輕輕戳入肚中間，若有水滲出，代表未熟，未可上碟。