人日2026｜初七人日8習俗撈起+登高+及第粥附食譜　做錯1事衰成年

人日2026｜初七人日｜過年眨下眼又到初七，2026年是2月23日。初七又稱為「人日」，即人類的誕辰日。這一天原來也有不少傳統習俗及宜忌，小心做錯一件事，衰足成年！



人日意思｜初七為什麼是人日？

初七人日，被視為人類生日的大日子。傳說女媧創世時，在第7天創造人類，故正月初七又稱「人日節」。據晉人董勳所撰《答問禮俗》記載：女媧初創世「正月一日為雞，二日為狗，三日為豬，四日為羊，五日為牛，六日為馬，七日為人。」雖現代人未必跟足傳統，但新一年為求拿個好意頭，求個心安理得，不妨了解一下初七有些什麼禁忌，又應該吃些什麼？

大年初七，有所謂「三吃四做一禁忌」的習俗，那到底是什麼？

初七習俗【三吃】麵、七寶羹、及第粥

1. 吃麵

初七人日有食麵習俗，因麵的形狀又長又細，食麵有長壽的意思。

2. 吃及第粥

及第粥又稱狀元及第粥，屬廣東粥點。尤其是要考試的學生，古時為了兒女能高中狀元，更會在粥內加入豬肉丸、豬肝、豬腸，希望學生吃完聰明伶俐。

及第粥食譜

材料：豬肝、豬腰、米、蔥、薑、芫荽、鹽、麻油、胡椒粉

做法：

1. 洗淨白米，入鍋加10杯水，先以猛火煮滾，再改慢火煮約1小時至粥狀

2. 洗淨豬肝切成薄片；豬腰切成兩片，去筋膜及白色油脂，在腰面𠝹花紋並切成片狀備用

3. 粥滾落肝、腰、蔥段、薑片、鹽，猛火3-4分鐘至腰肝熟，最後落胡椒粉及芫荽，完成。

3. 吃七寶羹

七寶羹以芹菜、蒜、蔥、芫荽、韭菜、生菜、魚或肉等七種食材煮成，取一些食材的諧音，例如芹菜（勤勞）、蔥（聰明）、生菜（生財）、芫荽（緣分）、韭菜（長長久久）。

另外，在中醫角度，這些蔬菜也有養生作用，在大魚大肉後，來一碗七寶羹有助消化。（資料圖片）

七寶羹食譜

材料：香菇，芹菜，馬蹄，蔥，香菜，胡蘿蔔，生菜，鹽，香麻油

做法：

1. 香菇泡軟切片，用糖、油預先腌好，其餘材料洗淨切條切絲。

2. 熱鍋下油，下薑片及香菇炒香，加入馬蹄、胡蘿蔔炒一下。

3. 砂鍋裡放適量清水燒開，把炒好的材料放進去稍煮片刻，最後加入全部材料，煮開後放點鹽、香麻油調味即可食用。

初七習俗【四做】戴人勝、贈花勝、撈魚生、登高

4. 戴人勝

將人形狀的頭飾戴在頭上。屬漢族習俗，女性利用彩色紙張、絲綢以及柔軟的金銀等物質，造出小型人形裝飾作佩載。

5. 贈花勝

將花形剪紙贈與重要之人。採用紙料製成花狀，是對親朋好友的一種祝福。

6. 登高

古時，「人日」要登高出門，寓意步步高昇。

7. 撈魚生

撈魚生又稱「撈起」，將魚片、生菜絲、西芹絲、紅蘿蔔絲撈起，寓意來年風生水起。

撈起食譜

材料：三文魚刺身、甘筍、青瓜、日式醃蘿蔔、紫椰菜、甜薑絲、薑、西芹、麵條、花生碎及甜酸醬

做法：

1. 除了刺身，其餘材料切絲，再分別放在圓碟上砌好成圓形，顏色相間，最後撒上薄脆。

2. 淋上酸梅醬和油；撒上胡椒粉或五香粉，便可上桌撈起了。

初七習俗【忌爭執】

8. 忌爭執

人日當天禁止打罵孩子；上司不可教訓下屬，因「人日」需以人為尊，無論在家庭上，還是職場上，都不應有爭執。因古時的風俗認為，正月罵人會破壞興致一年。