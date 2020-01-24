【氣炸鍋食譜】新年健康小食芝士金元寶　免油拉絲外脆內軟

氣炸鍋芝士金元寶，其實是芝士春卷的賀年版，跟早前介紹過的氣炸鍋煎糕同樣簡單方便，對入廚新丁、手殘人士來說零難度，芝士拉絲亦一樣做到。一個個金元寶，外脆內軟，祝大家和氣生財，口硬但心軟！ 攝錄：詹郭敏、陳錦超 剪接：陳錦超

芝士春卷，就是把芝士包裹在春卷皮內炸，沒有什麼難度，唯一要注意的，便是不要貪心，春卷皮沒有牢牢包好黏好，芝士熱溶後會溢出。芝士金元寶亦一樣，油炸和氣炸也同樣道理，芝士溢出變燶，口感賣相也即時扣分。

芝士金元寶外脆內軟，一口咬下去芝士融化拉絲。（影片截圖）

氣炸鍋製作春卷當然容易，但春卷皮較薄較軟，長條狀沒問題，但塑成元寶型則有點難度，因此，這次用了雲吞皮代替，就像包餃子般包成元寶型，掃上蛋液，增添金黃效果，一個個放在氣炸鍋便可，火候不宜太大免焦燶。雲吞皮比春卷皮厚一點，較易塑型，只為取個新年好意頭，如喜歡薄脆一點，可用春卷皮。

芝士金元寶，最考功夫的相信是摺成元寶型吧，但其實一看即曉，非常簡單。請按下圖包元寶方法：

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芝士金元寶食譜

芝士的蛋白質、鈣質尤其豐富，有助骨骼健康、維持身體的酸鹼度平衡，提高免疫力。當中的乳酸菌更能促進新陳代謝，保護腸道健康，預防便秘。不過，熱量也不低，以車打芝士為例，每100克約有412卡路里，相等於2碗飯，減肥人士要留意。

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