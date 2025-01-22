蜜汁煎金蠔食譜｜15分鐘簡易做節菜金黃軟嫩　竹籤串金蠔有乜分別

蜜汁煎金蠔，晶瑩金黃，閃閃發光，大大隻脹卜卜高貴大方，比起蠔豉髮菜作為節日菜式更討人歡喜。而且製法簡單無難度，15分鐘便做好！但如何選購靚金蠔？蠔豉和金蠔又有什麼分別？



曬金蠔跟曬蠔豉無論製法或時間也不同。(VCG)

蜜汁煎金蠔食譜｜金蠔有竹籤或冇竹籤好？

金蠔，成為春節的上菜，不全因為它煎後金碧輝煌，還因為入冬後的蠔最肥美，在乾燥北風加和煦陽光下，是最佳曬金蠔的季節。能作為金蠔，對品質的要求也高，必須大隻飽滿沒損傷，蠔仔，則只能煮熟曬成蠔豉了。

傳統金蠔，以竹籤紅繩紮好，方便曬，也方便送禮，但現在街市買到的金蠔，蠔身較白，很多也沒再穿上竹籤了，老闆娘說，竹籤重秤對客人不划算，拆下來又容易弄破，所以都把這步驟省掉。

按圖看清「金蠔」與「蠔豉」分別：

曬金蠔跟曬蠔豉無論製法或時間也不同：

金蠔的生曬時間較短，一般兩至四天，蠔肉仍保持約30-40%水分，口感柔潤甘甜不乾身，價錢亦較貴，宜煎煮，不宜煲燙免蓉爛。



蠔豉的生曬時間較長，至少二至四星期，有些甚至曬半年或以上，餘下的水分約5-10%，曬乾了群邊會卷曲收縮。適宜燜煮，味道濃郁。



按圖看清如何選購肥美金蠔？

蜜汁煎金蠔食譜｜揀金蠔3貼士

1 最好肚身飽滿，但留意是否呈紅色，因可能內裡藏卵，入口成粉。

2 群邊不要太厚太大，否則煮熟後，入口粗嚡，滿口渣滓。

3 未吃的金蠔，需放入雪櫃冰格儲存，吃的前一天移往下格，讓它慢慢解凍。

揀蠔豉金蠔｜蠔味濃不鬆散揀蠔豉3招 有冇渣即知！靚金蠔必睇2點

蜜汁煎金蠔食譜｜先蒸後煎

煎金蠔非常容易，先把金蠔以薑葱酒蒸熟再煎，為保證色澤夠深夠金，我還加了少許老抽同蒸上色，讓煎出來效果更好！金蠔充滿海水鹹鮮，根本不用多放調味，已十分完美。

蜜汁煎金蠔食譜

食譜 蜜汁煎金蠔（煎） 材料 金蠔8隻、蔥1棵、薑6片、紹酒1湯匙、老抽1茶匙、蜜糖1湯匙、檸檬絲少許 做法 1. 蔥切段。金蠔洗淨，抹乾水分放在碟上。 2. 拌入老抽、紹酒，放上薑片、蔥。 3. 用中大火隔水蒸約5-7分鐘，盛起瀝乾，備用。 4. 燒熱鍋下油，放入金蠔，以中小火煎香兩面至金黃。 5. 蜜糖加少許水拌勻，淋在金蠔上，略煎拌至收汁。 6.每隻金蠔沾滿金黃糖漿即可盛起，加點檸檬絲增添清香。

健康小貼士：

金蠔或蠔豉均含豐富蛋白質，具備人體所需的8種氨基酸，有助清除體內毒素、降低膽固醇及防止動脈硬化；其維他命B12，能改善貧血。

攝錄：張芷澄、馮嘉雯

剪接：張芷澄



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