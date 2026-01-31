髮菜功效｜高鈣高蛋白浸髮菜簡單5步加1物更柔滑！5招分真假髮菜

髮菜功效｜髮菜處理｜髮菜與「發財」音近，因此做時做節一味「發財好市」即髮菜蠔豉特別受歡迎。但髮菜如何處理、浸幾耐才味道最佳你又知道嗎？其實國內自2000年起，已禁止採集及出售野生髮菜，但今天仍能在海味店買到髮菜，是真的？還是假的？

攝影：鄒家鳳



培植髮菜,買回來後該如何處理? (李賢華攝/資料圖片)

髮菜功效｜髮菜是什麼？改善貧血 骨質疏鬆

髮菜，烏卒卒如頭髮、一絲絲的其實是藻絲，但不是海藻，也非水產植物。它屬藍菌，念珠藻科，多生長在乾旱的地方，但速度緩慢。

髮菜入肺經，味甘性寒，可清熱解毒、化痰止咳、通便利尿、補腎養心。髮菜含有大量水溶性纖維，有助降血脂、維持腸道健康，預防癌症。此外，還有豐富鐵、鈣，對改善貧血、骨質疏鬆有幫助。

髮菜真假｜野生、培植、人造髮菜營養價值大不同

在中國政府的禁令下，野生髮菜近乎絕跡，但海味店仍有不少出售，難道都是假的？德興海味行負責人陳僑添曾向記者解釋，「當然不是假的，只是非野生而已，香港髮菜都是從中國入口，大部分都是用藻丝繁殖培植出來。」嚴格來說都不是假髮菜。

所謂假髮菜，一般指人造髮菜，以綠豆製造較多，有些人更會加入粟米鬚或海帶絲，基本上，吃了也不會有害，但與髮菜的營養價值便大相逕庭了。由野生髮菜、培植髮菜到人造髮菜，價錢也天壤之別，由數十元至過千元一両也有。

髮菜有真假？真假髮菜5大分別（請按下圖）

1. 色澤：野生髮菜或真髮菜，黑中帶些墨綠；假髮菜，顏色很烏黑。

2. 質感：真髮菜，浸發後會略為膨脹，口感爽脆有彈性；野生髮菜更會帶點青苔色，且膨脹約10倍，按下很有彈性。假髮菜，煮起來不會膨脹，沒有彈性。

3. 價錢：真髮菜，價錢較昂貴，培植的每両約$60-$90；假髮菜，三四十元一両也有。

4. 味道：真髮菜，如海藻絲；假髮菜，沒有味道。

5. 營養：真髮菜比假髮菜，所含蛋白質較豐富、比雞肉、瘦豬肉也高。

髮菜處理｜正確浸發髮菜步驟

髮菜，不常吃，但其實非常容易烹調，也毋須浸泡太久。陳僑添還教大家處理髮菜的最佳方法。按圖看浸發髮菜正確5步驟：

1. 將髮菜用水浸20分鐘

2. 加少許生油，口感會更柔滑

3. 輕輕揉搓，使之鬆開

4. 再用清水沖洗三、四次

5. 如煮髮菜蠔豉燜冬菇，可在燜煮冬菇蠔豉的最後15分鐘加入，這樣便能吃到爽脆美味的髮菜了



按圖了解更多髮菜的生長情況、中國政府禁採禁售、環保團體籲停食的原因：

髮菜禁止｜16個足球場土地才挖出2両髮菜！

髮菜產量不多，十畝土地才能挖出二両的髮菜！若相等於16個足球場。雖然幼如髮絲，髮菜卻有含水固土的作用，減少草原沙漠化。可是，大量採集髮菜的後果，導致深層泥土鬆脫，要回復耕種，最少也要十年時間回氣。為免因此讓土地沙漠化，自2000年中國政府頒布，髮菜被列為一級受保護野生植物，嚴禁採集、加工、銷售和出口等。環保團體也呼籲大家停食髮菜，減少耙刮採集時對土地的破壞。

髮菜食譜：

【髮菜蠔豉燜冬菇食譜】發財好市賀年菜！以形補形防脫髮添潤澤！

髮菜蠔豉燜冬菇食譜

材料：

髮菜半両

蠔豉8隻

冬菇8隻

薑3片

豉油1.5茶匙

紹酒1茶匙

糖1茶匙

蠔油1茶匙

水適量

油少許

做法

1. 蠔豉洗淨。冬菇浸4小時或過夜至軟，浸冬菇水留用。

2. 髮菜浸泡20分鐘，加少許油，用手揉搓使它鬆開，再沖洗3、4次。

3. 燒熱鑊落油，下薑爆香，放入冬菇炒拌。

4. 加入豉油、紹酒、糖、蠔豉炒勻。

5.加浸冬菇水至蓋過面約2吋，滾起後，轉細火燜30分鐘。

6. 放入髮菜、蠔油，再燜15分鐘即成。