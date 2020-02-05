【意粉食譜】免焗千層麵零失敗意式料理　3層餡料味濃郁口感豐富

將肉醬、白醬、芝士及麵皮一層一層的疊上，放進焗盤一焗便成了經典的千層麵。剛開始時也以為製作千層麵的工序繁複，家中又沒有焗爐一定不能自製千層麵。其實千層麵不一定只有焗的方法，只要將方法轉換及購買另一款麵皮即成為免焗千層麵！

每一口千層麵包含了濃濃的芝士及肉醬，所以深受芝士控的喜愛。傳統的千層麵都是用焗的烹調方法，事實上用蒸的方法也 一樣可以，味道也不比焗的遜色。不過煮前亦有地方需要注意，首先（1）購買麵皮時一定要選擇包裝上印有「No pre cooking」的字眼，即是不用預先煮，可以直接焗或蒸，加快烹調時間。

購買麵皮謹記選擇印有「No pre cooking」的字眼。

（2）準備一個長方形的玻璃盒或焗盤

這個玻璃盒是用來盛起千層麵，方便放入鑊隔水蒸後亦能保持企身。蒸好後，可以將碟放在玻璃盒上面反轉，上碟。如家中有長方形焗盤（如下圖）也可以直接蒸好後上枱，更方便快捷美觀。

用長方型焗盤更方便美觀。

（3）將麵皮啪斷方便放入玻璃盒

打開包裝後便會發現麵皮非常硬，不能用剪刀或刀來改變尺寸。由於玻璃盒大小不一，未必每一個都跟麵皮的大小一樣，所以需按照自己玻璃盒的尺寸把麵皮啪斷放入盒中，鋪上麵皮時可重疊或用上較細塊的也不會對完成品有太大影響。

麵皮重疊或用上較細塊的也不會對完成品有太大影響。

今次的千層麵沒有加到白醬，只有肉醬、芝士及麵皮，感覺較健康同時減低油膩感。

免焗千層麵食譜

健康小貼士：

牛肉，含豐富蛋白質、鐵質、鈣質、維他命等營養，有助增強力量及肌肉生長，提高免疫力，補血氣，健脾胃，強筋骨。而加工的罐頭番茄每100克便有5.3毫克茄紅素；普通番茄則只有3.3毫克。不過，當番茄經過加熱油煮後，茄紅素便會增加，可抗衰老之餘亦能預防心血管疾病。

攝錄：岑卓熹、陳錦超 剪接：詹郭敏

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