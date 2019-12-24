【芝士肉醬大啡菇食譜】濃厚多汁　防止大啡菇過分出水要點做？

好像已不止一次說過自己是菇菌控了，草菇、蘑菇、秀珍菇、冬菇……小時候就開始食，但說到大啡菇，還是小學高年級去BBQ時才第一次食到。那種多汁的程度，加上極其濃郁的香味，實在讓我非常深刻，一試愛上！不過它的食法不似其他菇類般多樣，最常見的必定是焗釀大啡菇，那今次就來示範一個芝士肉醬大啡菇吧！

攝影、攝錄：詹郭敏、陳錦超

剪接：吳宇峰

場地提供：美亞廚具

釀大啡焗的餡料可以有很多，三文魚、洋葱、菠菜、芝士……這次就用上免治豬肉，略嫌單調於是加入了車厘茄和茄汁，使它變成肉醬，當然也不少得芝士啦，所以還在大啡菇上鋪上Mozzarella芝士碎，整個組合絕對冇得輸！不過若然你想增加口感的話，還可在炒肉碎時加入洋葱粒。另外，車厘茄直接去皮可能有點難度，片中就有一個較方便的方法，運用了冷縮熱脹原理，各位亦可參考以下文章：

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只要用啱方法，車厘茄的外皮即可完整地原塊撕下。（資料圖片／葉璋時攝）

處理大啡菇很簡單，無需清洗，因為菇類本身索水力強，如果再沖洗的話，烹調時出水的情況就更嚴重，所以一般都只用濕布或廚房紙擦淨，除走表面污物等。不過有人可能始終不放心，如果你堅持要洗都可以的，但最好在正式焗之前，先焗5分鐘烘走一定水分。筆者焗菇以180度焗大約10分鐘左右，但不同焗爐火力也有不同，可酌量調整時間，見到大啡菇明顯縮細了就代表食得。

一切開大啡菇，裡頭的菇汁立即如泉湧！

這個大啡菇有多好味呢？好味道我打稿打到半路，又準備今晚再焗過了，大啡菇本來已夠滋味，芝士番茄肉醬令味道錦上添花，輕鬆榮登筆者最愛的焗爐小食三甲！

芝士肉醬大啡菇食譜

健康小貼士：

大啡菇的維他命D非常豐富，較金菇、冬菇等菇菌類高，單是一隻已有高達700IU含量，超出成年人每日所需的600IU，因此對於那些怕曬太陽的女生來說，可謂吸收維他命D的恩物。除此之外，大啡菇亦有纖維、鉀質和硒等營養素，保護細胞同時提升免疫力。

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