【春天湯水食譜】菠菜淮山枸杞子蛋花湯　如何洗菠菜不浪費？

立春已過，代表春天已來臨亦是養肝好時機。根據《黃帝內經》指「肝開竅於目」，意指肝臟跟眼睛的關係最大，肝臟好眼睛就好。在中醫學說中，綠色蔬果有滋養肝臟、降肝火的功能。適逢春天初臨，不妨用綠色蔬菜快手滾靚湯，養肝同時明目。 攝影：余曉彤

春天是養肝好時機，註冊中醫師郭志華博士指重點以升發，溫補為主，可多吃辛發食材如韭菜，蔥，洋蔥，菠菜；溫補食材淮山、太子參、黨參；養肝食材如枸杞子，菊花等，所以今次用了菠菜、淮山及枸杞子作滾湯食材。在中醫角度，菠菜能通血脈，下氣調中，止渴潤燥；在營養學角度，菠菜富含鐵質和抗氧化劑，有益於眼睛健康，幫助細胞抗氧化，有助預防癌症及降血壓。不過往往我們都會將最有營養的部分棄掉，即是根部。

菠菜的根部含有豐富的鐵質，但同時亦最多泥垢。

其實只要花小小時間把根部沖洗，再搣掉根頭，便能保留最有營養的部分。浸泡前，（1）先用清水沖洗根部。（2）用手指捽走根部黏着的泥沙，（3）把菜莖底部伸展開，徹底清洗。（4）用盆盛載着清水及菠菜，浸約15-20分鐘，這樣便可以保留最有營養的部分同時清洗乾淨。

沖洗好根部後也不忘要沖洗葉子。

菠菜淮山枸杞子蛋花湯食譜

菠菜淮山枸杞子蛋花湯具有健脾補氣，滋陰潤燥，養肝明目的功效，適合任何人士飲用。 註冊中醫師郭志華博士

按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

+ 6 + 5 + 4

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