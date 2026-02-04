立春習俗｜易緊張肚瀉胃痛宜吃蘿蔔　立春前後8須知+中醫推介湯水

立春，二十四節氣，2026年是2月4日，雖然比大年初一早了兩星期，但按傳統過了立春，便是新的一年。作為二十四節氣之首，立春這天究竟宜吃什麼？飲用什麼湯水？立春之後，又須注意什麼飲食宜忌，好讓我們身體健康，不被外邪入侵，降低感染機會？



立春習俗｜立春吃春卷 由頭吃到尾

立春至立夏這段期間為之春季，這時天氣乍暖還寒，忽冷忽熱，濕度高，不但東風送暖萬物生長，還蟄蟲始振細菌滋生。因此，立春這天，傳統習俗會用餅皮包裹生菜作春卷或春餅、蘿蔔......等食用，祈求來年身壯力健、身體健康，這是為「咬春」。春卷因是卷筒形，由頭吃到尾，象徵「有頭有尾」之意，而註冊中醫師徐澤昌博士亦謂立春吃白蘿蔔或胡蘿蔔同樣適宜：

傳統立春當天會吃蘿蔔，徐澤昌博士謂無論胡蘿蔔或白蘿蔔同樣適宜，可以健脾防病止咳消食。 (Ulrike Leone@Pixabay)

白蘿蔔功效

消食，下氣化痰，止血，解湯，利尿；用於食積脹滿，消化不良，反胃吞酸，肺熱咳嗽，咯血（咳血），衄血（流鼻血）等。白蘿蔔4大好處｜生吃／熟吃功效不同 抗癌排毒食邊種？4類人不宜

胡蘿蔔功效

健脾和中，滋肝明目，化痰止咳，清熱解毒；美容養顏、增強免疫力；對抗癌、防癌、抗氧化有幫助。

紅蘿蔔肺癌｜紅蘿蔔助減肺癌風險42％ 2煮法增營養 應煮先或切先

春天對應肝 緊張致腹瀉胃痛

徐醫師認為，因春應肝，肝主疏泄，在志為怒，惡抑鬱而喜調達，如肝氣失疏泄，肝氣太過，會出現「肝木克脾」的現象，例如一緊張就會腹瀉，或緊張時胃痛的情況。所以在養生上應抑制怒氣，盡量使情志得以放鬆，以順肝調達紓泄之氣。立春過後，陽氣開始升發，可多進食辛溫升散之品等，以助陽氣升發。

按圖看清徐醫師建議立春後的3大飲食原則：

+ 6

立春後3大飲食原則：

1. 宜吃「辛溫升散」食物：

順應「春生、夏長、秋收、冬藏」的規律，春生指春季陽氣的生發，因此可適量進食微辛微溫的食物，助提升陽氣。

宜吃食物：香菜、韭菜、菠菜、竹筍等，但不宜常吃，久服會耗散陽氣。

2. 少吃「酸」味食物：

因春應肝，肝主疏泄，在志為怒，惡抑鬱而喜調達，應以「省酸增甘」為原則，「省酸」即減少進食酸味食物，因「酸味入肝」，過食酸味會抑制肝氣的升發，形成鬱火。

少吃食物：檸檬

3. 多吃「甘」味食物：

「甘」味入脾，多吃甘有助協調肝和脾胃的功能，但「甘味」不是苦味，中醫的五味包括酸、苦、辛、甘、鹹，各有不同的功效及對應的臟腑，甘味食物有助健脾。

多吃食物：山藥、米飯、麵、棗等

山藥即淮山屬味甘食物，宜立春後進食，可補脾胃。(資料圖片)

徐醫師還推介了一款健脾益氣湯水，按圖看清「白朮山藥南棗瘦肉湯」食譜材料和做法：

+ 5

白朮山藥南棗瘦肉湯（2人分量）

材料：白朮15克，山藥30克，南棗9克，瘦肉500克，水7-8碗

製法：瘦肉汆水，以上藥材洗淨後加入清水，先大火煮沸後轉細火後煲1.5小時，即可服用。

功效：健脾益氣

山藥：益氣養陰，補脾肺腎，固精止帶。

白朮：補氣健脾，燥濕利水，止汗，安胎。

南棗：補脾和胃。

多做溫和運動 避免發怒免抑鬱

湯水食療外，由早上起床開始，生活習慣上也有需要注意事項，如穿著衣服要下厚上薄和寬鬆，也要做些溫和的運動，如太極或跑步，不要發怒，避免心情抑鬱！

春天除了注意飲食外，也應作適當的運動。(資料圖片)

+ 1

立春後須注意的5大生活習慣：

1. 天明即起，穿衣寬鬆，出戶活動，生發陽氣以助條達。

2. 穿衣宜「下厚上薄」，以養陽之生氣。

3. 春天天氣飄忽，如過早穿衣太少易受寒，易患流感、肺炎等，所以應隨氣溫變化及時增減衣服，不宜過早脫去厚衣。

4. 應進行適量運動，以助陽氣升發，以緩和運動為主，如散步、慢跑、太極、八段錦等。

5. 情志上應戒鬱、戒怒。