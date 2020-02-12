【焗爐食譜】一口威靈頓牛簡易版英國名菜　酥皮牛粒小巧有驚喜

Gordon Ramsay曾在節目中說過，假若有日要吃「最後晚餐」，「威靈頓牛」（Beef Wellington）肯定會是必備菜式之一，香脆酥皮與嫩紅的菲力牛排之間，還有巴馬火腿、鵝肝醬等，是優雅的英國名菜，而且一般價格都頗高。對入廚新手而言，正宗的威靈頓牛柳實在太高難度了，那不如試試這個簡易版的一口威靈頓牛？

攝影、攝錄：陳嘉杰、陳錦超

剪接：潘諾兒

情人節，過幾天便是，今年大家未必有心情外出慶祝，情況許可的話或者會跟伴侶在家燭光晚餐。每當想到這些日子，不其然就聯想到心形牛扒、紅酒等等，但每年食心形牛扒，你不悶、你的伴侶也悶得要走了，如果你還是想吃牛的話，這個一口威靈頓牛會是不錯選擇。

這道菜之所以會叫「威靈頓牛扒」，有指是因英國的威靈頓公爵命名，當年他在滑鐵盧戰役中擊敗拿破崙之後，御用廚師便運用威靈頓公爵喜愛的菲力牛扒、鵝肝醬、松露、酥皮等，炮製成一道全新菜式，作為慶功料理。威靈頓公爵吃完後愛得不得了，經常嚷著要吃，久而久之菜式便以他的名字來命名。

威靈頓牛柳是名廚Gordon Ramsay的拿手菜式，旗下多間餐廳皆以此為招牌菜，如香港都有的Bread Street Kitchen & Bar便是其中之一。（Instagram：breadstreetkitchendubai）

但正宗的威靈頓牛，製法極為複雜，又要煎、又要焗、又要冷藏，塗上芥末醬、鴨肝醬與蘑菇醬等，隨時要煮幾小時甚至過夜，而這個超簡易版的一口威靈頓牛，只需45分鐘，以一口牛柳粒取代牛排，再用酥皮和醬料裹著烘焗便行，步驟簡便，新手都能掌握。新派的威靈頓牛一啖一件，小巧別致，趁住節日或紀念日煮給你的愛侶吃，相信定能為他帶來驚喜！

而今次的簡易版一口牛，以牛柳粒代替牛扒。

一口威靈頓牛食譜

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健康小貼士：

牛肉蛋白質極為豐富，其胺基酸亦有助大病初癒或手術後的病人修復身體機能，配合補血的鐵質，既可補中益氣，亦能改善貧血。此外，牛肉中的肉鹼可幫身體代謝脂肪，提升肌肉率。不過，近年醫學界則有聲音指，肝病與腎臟病患者不宜吃太多牛肉。

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