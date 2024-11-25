芥蘭食譜｜薑汁炒芥蘭爽脆鮮甜靠3寶 與羽衣甘藍同類抗氧助抗癌
撰文：鄒家鳳
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芥蘭，英文Chinese Kale，它跟近年紅爆的Super Food羽衣甘藍（Kale）屬同一家族。而羽衣甘藍，亦外號意大利芥蘭，降血壓抗癌抗氧化不遑多讓......只是味道有點苦澀，非人人接受，但只要有三寶，苦澀變鮮甜，爽脆不粗老！
芥蘭食譜｜屬十字花科 鮮甜去苦澀必備三寶
芥蘭，11月至翌年4月當造，與西蘭花同屬十字花科，是甘藍的一個變種，屬葉用甘藍，又稱芥藍，有白花芥藍、黃花芥藍。
芥蘭吃法以炒最主，由於秋冬愛以吃薑暖身，薑汁炒芥蘭便最為常見。薑汁炒芥蘭，要鮮甜不苦澀必備三寶，薑，便是其中一寶，有薑還要有酒，才能令芥蘭的香味昇華。加糖則可去掉它的苦澀，連少許鹽便能變得爽脆鮮甜。
|食譜
|薑汁炒芥蘭（炒）
|材料
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芥蘭半斤、薑1件（50毫升）、米酒或紹酒1湯匙、鹽半茶匙、糖1茶匙
|做法
|1. 芥蘭洗淨，摘去花及較硬較老部分，斜切段。
|2. 薑去皮磨茸，隔篩榨取薑汁。
|3. 燒熱油鑊，放入菜莖，以中大火下鹽拌炒約1分鐘。
|4. 放入菜葉略炒。
|5. 下糖、酒、薑汁，再炒1分鐘。
|6. 加蓋以中細火煮約2分鐘，便可上碟。
健康小貼士：
芥蘭，含豐富胡蘿蔔素及維他命A、C等，每100克有76毫克維他命C，要比菠菜32毫克為高。而它當中所含的有機鹼，令它產生一種苦澀味，不但有助增進食慾，還能幫助消化，加速腸道蠕動，通便消食。
拍攝：唐紹文、陳煒鑫、方川明
剪接：劉恩永
攝影 : 黃寶瑩
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