芥蘭食譜｜臘腸炒芥蘭加2材料翠嫩去苦澀 油香不膩 臘腸點解斜切
撰文：鄒家鳳
出版：更新：
臘腸炒芥蘭，是冬天最受歡迎的菜式之一，芥蘭當造，特別翠綠鮮甜；臘腸膶腸油香四溢，比起臘肉更惹味吸引，身體適當地攝取一點油脂，滋潤保暖，但為什麼臘腸要斜切？
芥蘭食譜｜芥蘭去苦澀必備酒和糖
臘腸炒芥蘭，除了鹹香的臘腸，我還用了油潤鮮味的鮮膶腸，炒前，先放入鑊蒸熟，逼出一點油分，放涼後斜切。斜切是為了臘腸可以薄一點，吃下去不覺太油膩，但又不致細碎。把它先炒香，盛起，餘下的油分可直接用來煮芥蘭，記得加糖和酒，去掉苦澀，還要加點水把它煮軟，最後把臘腸膶腸回鑊就可上桌了。
|食譜
|臘腸炒芥蘭（炒）
|材料
|
臘腸1條、膶腸1條、芥蘭半斤、薑適量、鹽半茶匙、糖1茶匙、紹酒1茶匙
|做法
|1. 臘腸、膶腸洗淨，放入鍋內以中大火蒸8分鐘。
|2. 取出待涼後切片，備用。
|3. 芥蘭浸洗淨，摘去老葉，斜切段。
|4. 熱鑊落少許油，放入臘腸、膶腸以中大火炒香約2分鐘，盛起。
|5. 原鑊放入薑片爆香，下芥蘭拌炒，注入少許水加蓋，大火煮至軟約3-5分鐘。
|6. 加入臘腸、膶腸，下鹽、糖、紹酒炒勻後完成。
健康小貼士：
臘腸，屬醃製食物，高鈉高熱量，一條臘腸，約有19克脂肪，100-300千卡路里，不宜多吃，可選擇瘦或加廋臘腸，避免吸收過多脂肪。芥蘭，含豐富維他命C、鈣與抗氧化物，能增強身體免疫力、防癌抗衰老。
攝錄：李賢華
剪接：高啟光
相關食譜：
【蔬菜食譜】薑汁炒芥蘭爽脆鮮甜靠3寶 跟羽衣甘藍同宗抗氧抗癌
【煲仔飯食譜】臘味煲仔飯暖胃香噴噴 選煲選米選材料點揀最啱？
髮菜蠔豉燜冬菇食譜｜簡易賀年菜發財好市！髮菜防脫髮/點浸最好?【冬菇燜花膠食譜】滋潤養顏 浸煮燜簡易步驟煮出大廚風範煲仔飯食譜｜豉椒排骨煲仔飯惹味焦香5秘訣 豉油比例/點煮出飯焦【秋冬甜品食譜合集】滋潤養顏暖脾胃 多款中式糖水食譜附功效