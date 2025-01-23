芥蘭食譜｜臘腸炒芥蘭加2材料翠嫩去苦澀　油香不膩 臘腸點解斜切

臘腸炒芥蘭，是冬天最受歡迎的菜式之一，芥蘭當造，特別翠綠鮮甜；臘腸膶腸油香四溢，比起臘肉更惹味吸引，身體適當地攝取一點油脂，滋潤保暖，但為什麼臘腸要斜切？



芥蘭食譜｜芥蘭去苦澀必備酒和糖

臘腸炒芥蘭，除了鹹香的臘腸，我還用了油潤鮮味的鮮膶腸，炒前，先放入鑊蒸熟，逼出一點油分，放涼後斜切。斜切是為了臘腸可以薄一點，吃下去不覺太油膩，但又不致細碎。把它先炒香，盛起，餘下的油分可直接用來煮芥蘭，記得加糖和酒，去掉苦澀，還要加點水把它煮軟，最後把臘腸膶腸回鑊就可上桌了。

臘腸炒芥爛食譜

食譜 臘腸炒芥蘭（炒） 材料 臘腸1條、膶腸1條、芥蘭半斤、薑適量、鹽半茶匙、糖1茶匙、紹酒1茶匙 做法 1. 臘腸、膶腸洗淨，放入鍋內以中大火蒸8分鐘。 2. 取出待涼後切片，備用。 3. 芥蘭浸洗淨，摘去老葉，斜切段。 4. 熱鑊落少許油，放入臘腸、膶腸以中大火炒香約2分鐘，盛起。 5. 原鑊放入薑片爆香，下芥蘭拌炒，注入少許水加蓋，大火煮至軟約3-5分鐘。 6. 加入臘腸、膶腸，下鹽、糖、紹酒炒勻後完成。

健康小貼士：

臘腸，屬醃製食物，高鈉高熱量，一條臘腸，約有19克脂肪，100-300千卡路里，不宜多吃，可選擇瘦或加廋臘腸，避免吸收過多脂肪。芥蘭，含豐富維他命C、鈣與抗氧化物，能增強身體免疫力、防癌抗衰老。

攝錄：李賢華

剪接：高啟光



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