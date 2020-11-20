【芥蘭炒牛肉食譜】秋冬必食芥蘭　簡單2招去除芥蘭苦澀味

芥蘭炒牛肉應該是每家每戶都食過的家常菜，而冬天正是食芥蘭的好時機，因為芥蘭於每年11月至4月當造，現在正好是時候。菜心和芥蘭吃起來頗相似，但有些人就會嫌芥蘭有陣苦澀味，原來要去除這味道十分容易，以下就會分享2個小秘訣。

其實煮這道菜，用芥蘭或芥蘭苗皆可，今次就用了較嫩的芥蘭苗，若你鍾情於粗芥蘭，當然也沒問題。有大廚說過，芥蘭選短身及顏色翠綠為佳，味道較甜。坊間有「蘭度炒牛肉」、「蘭度炒臘肉」，「蘭度」即是將芥蘭莖切度（切段），尤其是喜歡吃芥莖的朋友，只取芥莖而不取葉。芥蘭適宜斜切，因為橫切面面積大，煮起來容易熟，同時易入味；切菜時若遇到粗硬部分，都可以稍為削走，免得影響口感。

洗芥蘭宜用流水沖洗，不宜用浸，因為水溶性維他命C會在浸泡過程中流失。

芥蘭本身含有「有機鹼」，因而帶有苦澀味，有些人不太喜歡，要是想辟走這陣味，不妨參考下列方法。

請按下圖睇芥蘭去苦味的方法：

芥蘭炒牛肉的話，個人偏好炒牛柳，柳脢很適合拌炒，炒完仍然軟腍不韌。此外，想避免牛肉變韌的話，建議逆紋切。若不想切肉時肉片黐刀，可預先冷藏牛肉2小時，不太軟身，切起來就更方便。

以圖中的牛肉為例，察看到其紋理是橫向的，所以如果要「逆紋」切的話，就是依住箭咀的方向，垂直去切。

芥蘭炒牛肉食譜

健康小貼士：

芥蘭含有豐富纖維，且容易消化，能治療消化性潰瘍疼痛。其油菜素類固醇，具抑制腫瘤功效，當體內火氣上升、牙齦腫痛或失眠，吃芥蘭有助紓緩。

攝影、攝錄：趙錦添

剪接：陳尚欣

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