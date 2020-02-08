【入廚貼士】羊羶味太重點算好？必學3招處理羊肉小秘訣

對很多人來說，羊肉若處理得不好，它所散發出的味道會洋溢在整個空間，實在讓人難以接受，這就是我們普遍常聽的羊羶味（Gamey flavor）。事實上，這種味道會隨著羊的年歲而增強，也就是說，越老的羊，羊羶味會越重。為減低和去除羊羶味，以下列出料理羊肉的3個小秘訣，讓您吃羊肉不再捂鼻子。 文：Jiasheng Li 醫學審稿：Dr. Stephen Lai／Hello醫師

料理羊肉必學3招（點擊下圖看清！）

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想要吃得更有香味，調味是不可缺少的步驟，可以根據個人的口味調出您喜歡的味道，最常用的有炒蒜頭和薄荷、檸檬汁、肉桂、迷迭香等香辛料。（Mike Tinnion／Unsplash）

1. 去除油脂抹大量的鹽

羊肉之所以會有羶味，是因為油脂和肌紅蛋白（Myoglobin）的關係，只要將這些脂肪都去除，烹煮過程就會減少油脂的化學反應，羊肉味道也就不會那麼重了。接著，用大量的鹽塗抹在羊肉表面，可以去除肌紅蛋白，再將其浸泡在水中約30分鐘，能幫助打開肉中的細孔。

另外，也可以用稀釋的醋水取代開水，若有時間的話，浸泡在牛奶中也是個方法，建議放置在雪櫃數小時或隔夜，幫助有效移除多餘的血和野味。

2. 調味料降低羊羶味

想要吃得更有香味，調味是不可缺少的步驟，可以根據個人的口味調出您喜歡的味道，最常用的有炒蒜頭和薄荷、檸檬汁、肉桂、迷迭香等香辛料。此外，在烹調過程加上醃製醬料，像是照燒醬和醬油，能混進不同的香氣，降低羊羶味。

3. 加鍋蓋鎖住味道

煮羊肉的基本原則就是避免太多蒸氣跑出來，不然整個廚房都是羊羶味，因此可以藉由放上鍋蓋，除了能鎖住熱氣和味道，還可以幫助肉質的軟化。煎燉羊肉或羊扒時，若要吃到七分熟或全熟的熟度，建議烤至約63°C（145°F）或以上，請使用電子溫度計監控肉的溫度。

羊肉避免過量增膽固醇

總括來說，只要去除羊肉中的油脂，羊羶味就不會太重，但由於它是紅肉的一種，加上它富含膽固醇（Cholesterol）和飽和脂肪（Saturated fats），建議不要大量地攝取，特別是孕婦，以免造成血膽固醇（Blood cholesterol）遽增，提高懷孕和生產的風險。

然而，只要適量地吃羊肉，它不但能幫助健身的人長肌肉，也有豐富的維他命和抗氧化成分，有助於對抗發炎和老化，其中它也含有白胺酸（Leucine，也稱亮氨酸），對細胞組織的修復很有幫助，是不錯的蛋白質食物來源之一！

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：羊騷味太重怎料理？處理羊肉別忘3招】