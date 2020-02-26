【鮮茄豬扒燴飯食譜】新手煎豬扒4大貼士　酸甜醒胃肉質軟綿！

雪櫃有一碗冷飯，你會如何處理？最簡單當然是炒飯，但略嫌炒飯感覺比較悶的話，可以考慮番茄燴飯！只吃燴飯口感又非常單調，加一塊煎豬扒便剛剛好，鮮茄豬扒燴飯的味道酸甜醒胃。不過，要成功煎到一塊肉質軟綿的豬排，並非想像中那麼容易，以下是筆者一些小心得。

豬扒，最怕入口又乾又柴皮，要保持肉質軟綿，早在選購時已經有地方要注意！（1）選帶少許脂肪連骨的豬扒：個人認為肉質會較腍較香，而且煎的時候也有油脂釋出。（2）揼鬆豬扒兩面：用小鎚或刀背揼的目的是破壞其纖維組織，令醃起來更入味，吃起來不會硬綁綁。

揼豬排的目的是破壞其纖維組織，令醃起來時更入味及肉質軟腍。

（3）豬扒沿邊剪小缺口：揼過後的豬扒其面積比原本的大，受熱時可能會令豬扒捲縮，所以沿豬扒邊剪小缺口有助防止捲起。（4）豬扒下鍋後須不時翻轉兩面：雖然下油有助防止黐底，不過仍難避免這情況，故仍需不時翻轉兩面。

鮮茄豬扒燴飯

健康小貼士：

番茄以含有豐富茄紅素見稱，它是天然的抗氧化劑，抗老功效一流，但必須和油配合，才能容易釋放及被人體吸收。除此之外，番茄亦有磷、鐵、鉀、鈉、鎂及維他命C等，每日只需吃2個番茄，就能滿足人體每日所需的維他命C含量。豬扒，含豐富的優質蛋白質、脂肪酸和血紅素等，能滋陰補腎補氣血、潤澤肌膚。

攝錄：岑卓熹、陳錦超 剪接：詹郭敏

相關食譜：

【番茄燜豬軟骨食譜】酸甜菜色最開胃 豬軟骨軟腍入味送飯一流！

番茄燜豬軟骨食譜

+ 2

相關食譜：

【蒜香豬扒食譜】香口肉嫩家常菜 自製金黃炸蒜記得一個步驟