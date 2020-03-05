【牛肉冷知識】黑紅比鮮紅色新鮮？專家解構原因我們一直誤會了！

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牛肉，一直都是火鍋及燒肉時不可沒有的食材，平常亦有家常小菜是用上牛肉，大部分人都會選擇超市的冰鮮牛肉。如果你有細心留意的話，超市雪櫃內的牛肉有時會出現2種顏色，分別是紅色及黑紅色。以我們的認知，牛肉的顏色愈紅代表愈新鮮，但原來事實並非如此！

日本電視台TBS的節目《この差って何ですか？》近日就一些人氣食材為題，向專家尋找令食材變得更好味的方法，其中一樣便是牛肉。日本有很多不同種族的牛肉，如田島牛肉、松阪牛肉、米澤牛肉等。對比起黑紅色的牛肉，選購時都會選擇鮮紅色的，因為感覺上比較新鮮，相反黑紅色的牛肉令人感覺放了很久。

筆者今早亦到日資超市看看，發現同一款牛肉有2種顏色，將兩盒拿上手對比下認為鮮紅色的較吸引及新鮮。

節目組就牛肉的顏色向一眾嘉賓作出提問「到底是黑紅色的牛肉較新鮮，或是鮮紅色的肉較新鮮？」一眾嘉賓都認為，當然是鮮紅色的肉較新鮮，不過原來真的答案並非如此，聽到答案後完全推翻了我們平常的認知！

「到底是黑紅色的牛肉較新鮮，或是鮮紅色的肉較新鮮？」（日本電視台TBS的節目《この差って何ですか？》截圖）

按圖看答案及原因：

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惹味牛肉食譜！

每次見到牛肉都會唾唌欲滴，到超市購買牛肉後不妨參考以下4個牛食譜：

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資料參考：日本電視台TBS節目《この差って何ですか？》

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