【蜆冷知識】蜆殼為什麼一煮熟即彈開而非慢慢開？教你4招揀靚蜆

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炒蜆、卜卜蜆、涼拌蜆等等，蜆的煮法五花八門，不論哪一款蜆食譜都有一定捧場客。不過在烹調時，你有想過為什麼煮熟的蜆，它們的殼會立刻打開，而購買時它們的殼幾乎都是閉着的狀態？當中是什麼原因，令蜆一秒打開自己的殼？煮熟後仍閉着的蜆就一定是壞掉？

蜆，未煮熟時，外殼大部分時間都是閉着的狀態，而煮熟後便會全開。其實蜆未死之前也會在水中打開殼，因為「開合」對於蜆是重要行為，如日常移動、行走、攝食等動作。到底是什麼原因令蜆在水中可以常常緊閉？而煮滾時為什麼它是「噗」一聲一下打開，而非慢慢打開呢？

煮蜆時有沒有想過為什麼外殼是一秒彈開，而不是慢慢打開？（資料圖片／李啓康、呂榮棟攝）

按下圖看答案：

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若高溫烹調後，哪隻蜆沒有開殼，我們便斷定是壞掉。其實，沒有開殼的當然不宜吃，但並非一定是壞掉，也可能是閉殼肌作怪！此外，大廚雷啟裕曾接受HK01訪問，介紹了4個揀靚蜆方法！

按圖看為什麼「蜆煮熟後仍閉殼」及4個「揀靚蜆方法」：

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蜆食譜大合集！

蜆容易處理，而且變化多樣，不管入廚新手或老手都愛以蜆入饌。有興趣的可以參考我們的蜆食譜合集，不論中、西、日或東南亞的款式都有，一定有一款你想吃的！以下2個食譜是從蜆食譜合集中精選出來的，簡單快捷，新手都一定可以成功。

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資料參考：台灣網路科教館

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