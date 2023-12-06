牛冷知識｜牛柏葉是什麼？吃白牛柏葉易中毒？1文了解牛柏葉4迷思

牛柏葉，作為食材可謂變化多端，可以炮製成薑蔥牛柏葉、港式牛雜店的牛柏葉、火鍋淥的牛柏葉等等。因牛柏葉須經過處理後，口感變得爽脆可口，故不少港人也愛吃。吃了這麼多年，你除了知道它是牛的內臟外還對它有多少認識？白色和黑色的牛柏葉又有什麼分別？



牛百葉？或牛柏葉？

牛柏葉正確的名稱是「牛百葉」，前者只是一個俗稱。因為這個部位皺摺很多，一瓣一瓣，形狀像葉片一樣，便取其名叫作百葉。到底佈滿小點、口感爽脆的牛柏葉，是牛的什麼部位？牛柏葉還有什麼秘密？讓主廚雷啟裕師傅為大家解答啦！

牛柏葉佈滿小點，而且口感爽脆，到底那是牛的什麼部位？（資料圖片／李賢華攝）

按圖看牛柏葉的4個迷思：

1 牛柏葉是什麼？

2 牛的四個胃是什麼？

3 為什麼有黑、白牛柏葉？

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4 食用含有殘留雙氧水的牛柏葉會中毒？

黑色的牛柏葉之所以變成白色，是因為經過後期用雙氧水加工漂白。曾經有新聞報道，有人因為食用了含有殘留雙氧水的鳳爪、開心果等食物而中毒。那豈不是食用牛柏葉也會有中毒的機會？其實是有方法可輕易把殘留的雙氧水除去！

按圖看2個把殘留的雙氧水除去方法、牛柏葉的營養：

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自製茶樓風味薑葱牛柏葉！

擔心茶樓吃的牛柏葉是含有殘留的雙氧水？那麼自己整的一定最安全！只需要15分鐘便可完成「大點」的薑葱牛柏葉：

【點心食譜】薑葱牛柏葉爽彈有秘訣！15分鐘做出茶樓風味

薑葱牛柏葉食譜

資料參考：「一盅兩件」精明食法／聯合國糧農組織及世界衞生組織