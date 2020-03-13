【芥菜營養】富含維他命K抗發炎防骨鬆　6大健康好處話你知

農曆新年必吃的年菜有許多種，不過，您知道過年常吃的長年菜，指的是什麼菜？其實，一般的長年菜大多是指芥菜（Mustard green），台語常稱「刈菜」（割菜），而台南部地區則多以菠菜作為長年菜。芥菜除了菜葉外觀較長，被認為有長壽的含意外，傳統上，也有一口吃完長年菜，才能長命百歲的說法與習俗。 文: Deryck Chou 醫學審稿: Dr. Stephen Lai／Hello醫師

「芥」菜的種子，其實就是芥末的原料，也因此，芥菜的味道有些嗆辣，不是人人都喜歡，但不可否認的是，芥菜的高營養價值，確實有助於大家活得健健康康、長命百歲！以下就帶您認識芥菜的6個健康好處。

芥菜的6個健康好處（按圖了解！）

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1. 深綠色蔬菜抗氧化防癌

身為深綠色蔬菜的一員，芥菜也含有大量的抗氧化物，能修復受損的氧化細胞，根據台灣癌症基金會指出，芥菜含有豐富β-胡蘿蔔素（Beta-carotene）、黃體素（Progesterone）、多酚類（Polyphenols）、異硫氰酸鈉（Sodium thiocyanate）、葉綠素，這些元素都有抗氧化作用、能修復因氧化受傷的細胞，同時活化癌細胞，抑制致癌物質進入遺傳因子，在體內中和致癌成分亞硝胺（Nitrosamine）。此外，芥菜中的吲哚素（Indoles），能使中和或消除致癌物質、以及食用黃麴毒素的毒性，避免造成肝臟的負擔。

2. 葉酸對孕婦胎兒都好

芥菜富含維他命B雜，也包括了葉酸（Folate） ，葉酸能幫助胎兒的神經管和紅血球形成，如果在懷孕期間缺乏葉酸的話，可能會導致新生兒體重過輕以及神經管缺陷。

3. 低鈉高鉀穩定血壓

芥菜除了高鉀，鈉含量也相當低，因此有控制血壓的效果，而葉酸對於穩定血壓也有幫助。

身為深綠色蔬菜的一員，芥菜也含有大量的抗氧化物，能修復受損的氧化細胞。（資料圖片）

4. 葉酸和鉀預防大腦退化

芥菜含鉀、葉酸和其他抗氧化物，對神經都有不少的益處，鉀能夠增加送往大腦的血流，進而提升大腦的認知和專注能力，葉酸則能降低認知退化和阿茲海默症（Alzheimer Disease）的發生率。

5. 維他命K抗發炎防骨鬆

深綠色蔬菜多含有大量維他命K，芥菜也不例外，維他命K對凝血功能、以及胎兒的發育相當重要，充足的維他命K，也能夠避免鈣質從尿液中排出，能防止骨質疏鬆；刊登於美國國家生物技術資訊中心（National Center for Biotechnology Information，NCBI）的文獻顯示，維他命K在抗發炎反應上扮演著重要角色，再加上芥菜中的硫化葡萄糖苷（Glucosinolate，也稱葡糖異硫氰酸鹽），也能提供抗發炎的效果。另外，每100克的芥菜，維他命K的含量就超過每日攝取量的5倍。

6. 富含維他命A護眼

芥菜富含β-胡蘿蔔素、葉黃素（Lutein）、玉米黃素（Zeaxanthin），能轉換為人體必需的維他命A，如果維他命A攝取不足，可能會有眼睛乾、腫、癢的症狀，而每100克的芥菜，就能攝取到近8成的建議攝取量。

醃製芥菜很多種 勿攝取過量

民眾應特別注意，平時常吃的雪裡紅、台灣酸菜、四川榨菜、梅乾菜、福菜等醃菜，都是由芥菜醃製而成，在製造過程中，會產生亞硝酸鹽（Nitrite），進入人體容易形成亞硝酸胺，進而誘發癌細胞病變。另外，醃製芥菜因鈉含量大增，需要限制鈉和鉀攝取量的人應小心食用，因此，儘管芥菜相當營養，仍應避免攝取過多這類醃製的芥菜。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：吃長年菜能長壽？芥菜6大好處報你知】