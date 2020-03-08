【防疫飲食】增免疫力多吃木瓜紅甜椒！7種橙紅色蔬果助增抵抗力

免疫系統是身體防禦疾病的機制，免疫力高的人，比較不容易感冒，或生病症狀也比較輕微等。如果想要有良好的抵抗力，除了要有良好的睡眠品質和規律的運動之外，均衡飲食更是不能少。許多醫生與專家都建議，每天應吃多種顏色的蔬果，補充豐富的營養素，才能有足夠的免疫力，來抵抗病菌的威脅。以下介紹在生活中，可提升免疫力的橘紅色蔬果。 文: Jamie Chang 醫學審稿: Dr. Stephen Lai／Hello醫師

7種提升免疫力的橘紅色蔬果（點擊下圖看清！）

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1. 柑橘類

如橘子、橙、檸檬、西柚、金桔等柑橘類水果，都富含維他命C，被認為可以增生體內的白細胞（舊稱白血球），抵抗病菌的侵襲和感染，而因為人體並無法自行製造維他命C，只能透過飲食才能攝取。

2. 木瓜

木瓜也富含維他命C的水果，此外它還含有木瓜酵素（papain），具有抗炎作用也可幫助消化。此外，木瓜還含有適量的鉀、維他命B雜和葉酸（Folate），有益於我們整體的健康。

3. 西瓜

西瓜熟成後，通常分布在接近外皮的紅色果肉中，含有大量的抗氧化劑（Antioxidants），稱為穀胱甘肽（Glutathione），可以增強免疫系統，預防感染。

西瓜熟成後，通常分布在接近外皮的紅色果肉中，含有大量的抗氧化劑。（Floh Maier／Unsplash）

4. 番薯

像胡蘿蔔一樣含有大量β-胡蘿蔔素，吃下之後會在體內轉變成維他命A，幫助清除自由基（Free radical），可維持皮膚健康，減少紫外線（UV）對肌膚的傷害，也可幫助增強免疫系統，延緩衰老。

5. 紅甜椒

不僅柑橘類水果富含維他命C，紅甜椒的所含的維他命C，更是柑橘類的2倍之多，除了能幫助維持健康的皮膚，另外所富含的β-胡蘿蔔素，也有助於維護眼睛和皮膚健康。

6. 薑黃

薑黃是常見的黃色辛香料，廣泛用於咖哩等料理中，它含有一種稱為薑黃素（Curcumin）的化合物，可改善免疫反應，幫助抗氧化和抗發炎。薑黃也常被用來治療關節炎，另有研究顯示，薑黃也可減少運動造成的肌肉損傷。

7. 石榴汁

石榴汁就是石榴（Pomegranate）的果肉榨汁製成的，根據研究發現，石榴汁所含的抗氧化劑遠高過其他果汁，更是紅葡萄酒和綠茶的3倍。石榴汁中含高量抗氧化劑，可以幫助清除自由基，保護細胞避免受損，並減少發炎，相傳古埃及人也會用石榴汁來治感冒。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：強化免疫力！吃7種暖色食材就對了】