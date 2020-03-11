【氣炸鍋食譜】酥皮葡撻步驟簡單零失敗　懶人想再慳工夫一樣有計

葡撻是很多人去澳門必吃的名物，比起我們的港式蛋撻，它的蛋漿上更添一份焦香。不過，葡撻在香港卻不常見，除了早年曾掀起過一陣葡撻熱，然後很快又全軍覆沒。如今想吃件葡撻，就要去到KFC（肯德基）了。其實癮起想食葡撻的話，自己製作一點都不難，不用搓皮、不用焗，用氣炸鍋已經搞掂！

攝影、攝錄：李偉軒、陳錦超

剪接：徐瑋聰

有些餐廳很奇怪，Side dishes遠比主菜受歡迎，以肯德基為例，筆者不特別喜歡它的炸雞，甚至覺得其他快餐店的炸雞還要比這間專門店好味，不過，我偶然還是會進去買2件葡撻。不知大家有沒有發現，它的葡撻比以前愈來愈小，快要一啖吃完，那次研究過氣炸鍋葡撻食譜，原來一點都不難，比想像中易很多。

近年香港已不多地方賣葡撻，它的製法看來複雜，實際卻頗簡單，半小時內已可完成！

葡撻的撻皮不像蛋撻般分成酥皮與牛油皮，它就只有酥皮一款而已，有人會將即用酥皮疊起、捲起再搓，但其實今次只用了1塊急凍酥皮，已足夠做撻皮了，因為它本來已經有很多層，所以氣炸完還是會吃得出多層的鬆脆酥皮呢！如果想更方便，可直接去烘焙店買即食葡撻模，它有現成撻皮連撻模，你只需注入蛋漿就能直接烘焗或氣炸，完全是為懶人而設！不過，坊間不是太多烘焙店有售，就算有亦不時售罄，所以要碰碰運氣或事先留貨。不過個人認為，即使用急凍酥皮也不是太麻煩，記得鋪在撻模時用叉子刺上小孔，以防脹起。

部分烘焙店有現成葡撻模發售，直接注入蛋漿就行了，用起來更方便。（圖片來源：Mysweetcake烘焙店）

蛋漿材料有4種，雞蛋、忌廉、牛奶、糖，分量不多，但已足夠做18件葡撻有餘。今次用的撻模直徑為7厘米，蛋漿不必注得太滿，7成左右已夠。有人整氣炸鍋蛋撻時，遇上蛋液四濺的情況，正正就是蛋漿倒太滿、風力又太強所致，解決辦法當然是別貪心加太多蛋漿，或是鋪上錫紙。

葡撻的雞蛋餡非常軟滑，吃的時候小心燙口！

按照這分量，就能做出甜度適中的葡撻！撻皮酥脆，蛋漿不會太硬，又滑又有蛋香，同事朋友試食後都大讚，讓人很有成功感，各位也不妨試做給身邊的朋友吃吧。

酥皮蛋撻食譜

健康小貼士：

急凍酥皮的成分除了麵粉、水和鹽，便是由菜油等等製成的植物牛油，本身偏油膩；而一件葡撻的熱量約為229 卡路里，相等於一碗中型白飯，脂肪含量偏高，不宜吃過量。

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