冰花燉蛋食譜｜養顏潤燥功效甜品、掌握蛋水比例如豆腐嫩滑

秋天來了，皮膚更乾燥，除了要滋潤湯水，潤燥功效的甜品也極美好。冰花燉蛋，想嫩滑如豆腐，掌握蛋水比例，加簡單做法，必成滑溜燉蛋。攝影、攝錄：李賢華、林宛津 剪接：李賢華



當想起以蛋奶為主角的甜品，薑汁撞奶、鮮奶燉蛋白、冰花燉蛋，嫩滑如豆腐花，當太陽照在上面，映出金閃閃的光，都捨不得破壞。清甜滋潤又有養顏美肌功效，全歸功於蛋奶中豐富的蛋白質可滋養皮膚。心算一下，我們的食譜已包羅了無數教人漂亮又美味的甜品，竟忘了冰花燉蛋。

雞蛋是大家常用又喜歡的便宜食材，卻可以創出變化多端的前菜、小菜及甜點，例如廣東傳統甜品－冰花燉蛋。

冰花燉蛋滑溜的祕訣是甚麼？

1）常用的蛋水比例是【1：2】，也適用於蒸水蛋上，譬如1隻蛋50克：水2份100毫升，做1人份量，甜度建議自行針酌，留意凍食的話，可加多點冰糖調味。

2）需要過濾蛋水

3）有人偏愛全程開中慢火蒸15分鐘，也有食譜建議用大火蒸2至3分鐘，後熄火蓋焗15至20分鐘，各施各法，然而兩者皆成嫩滑燉蛋。

冰花燉蛋食譜

冰花燉蛋食譜

健康小貼士：

雞蛋有豐富的蛋白質、不飽和脂肪酸、維他命A、B、D及卵磷脂，卵磷脂有助分解血管中的膽固醇，使血液流通預防心臟病。中醫認為冰糖，可補中益氣，功效為和胃潤肺。

冰花燉蛋清甜滋潤，是傳統的廣東甜品。

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