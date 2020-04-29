【氣炸鍋食譜】梳乎厘3大秘訣完美升高不歪斜　第一個步驟好重要

梳乎厘，最令人記得的一定是太平館餐廳的那個巨型梳乎厘。噱頭當然有，但太大個很難吃得完，始終還是細細個最好。不少人都會在家自製梳乎厘，但新手不一定一次就成功，失敗原因可能是沒有升起、升得不好看等等，以下就示範氣炸鍋梳乎厘食譜，分享完美升起的竅門！

有時候覺得食梳乎厘就好像食空氣，雖然不覺得吃到甚麼，但吃著吃著就飽了。儘管近年女生們都熱捧日本的梳乎厘班戟，但還是有很多人喜愛元祖的梳乎厘。法國人有句名句：「Le soufflé n'attend pas, on attend le soufflé.」，意指梳乎厘不等人，永遠都是人們在等梳乎厘。這甜品一定要即做即食，因為一放久了它就會收縮下塌，所以打卡也要快手！

整梳乎厘的第一個步驟不是打蛋，而是在容器內側掃牛油和糖，加糖是令梳乎厘升高的秘技之一，而牛油可幫助它黏在杯上，記得每一個角落都要塗上，包括頂部的邊緣。由下而上塗完牛油後，可舀1小匙糖在容器內，轉動容器好讓砂糖均勻地沾在杯上，倒走多餘砂糖，然後冷藏20分鐘，讓砂糖不那麼輕易溶化。

梳乎厘出爐後下塌得很快，所以一定要趁快食。

之後分別整蛋黃糊和蛋白霜，前者要煮至稠身如吉士狀，後者則打至濕性發泡便夠。何謂濕性發泡？即是蛋白不會太水，但亦不會硬得結塊，令成品口感似蛋糕。想判斷是否濕性發泡，可留意打蛋器上留有的蛋白霜是否幼滑輕身如慕絲，而且拿起攪拌棒，無論如何轉動蛋白都會向下垂，並有個彎曲的尖啄。混合蛋黃漿與蛋白霜時，不要像平時攪拌粉糊般以打圈形式攪拌，只需輕力將蛋白反覆對摺便可，避免過分打發影響質感。

梳乎厘糊倒滿模具後，有兩個關鍵步驟，分別是：用刀背或矽膠刮將蛋糊掃平，以及用手指在邊緣劃一圈凹痕。劃凹痕是讓梳乎厘垂直升高、不會歪歪斜斜的重點，千萬別漏了。此時，終於可以將梳乎厘氣炸，或是用攝氏200度的焗爐焗12-15分鐘。由於個別牌子的焗爐火力會有差異，建議還是自己測試再調整。

用手指在焗模邊緣劃一圈凹痕，有助梳乎厘升高得更直。

梳乎厘食譜

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健康小貼士：

小小一杯梳乎厘約有逾10克牛油和逾20克砂糖，建議不要常吃，應適可宜止。

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攝影、攝錄：李偉軒、陳錦超

剪接：潘諾兒