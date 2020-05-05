【氣炸鍋食譜】杏仁酥簡易酥皮小食零失敗　誘人甜點千層酥脆！

第一代氣炸鍋，應該是外型像光波爐的光速氣炸鍋，然後到抽屜式，再到四四方方重回小焗爐花樣。不管外型如何，氣炸的功能依舊，「炸」出各樣精彩的氣炸鍋食譜。簡易的酥皮小食，氣炸鍋杏仁酥，15分鐘閃閃生輝出爐。

為了抗疫，大家宅在家中已有一段時間，每到周末或長假期，烘焙店內便擠得水泄不通，酥皮、麵粉、泡打粉、淡忌廉、忌廉芝士及蛋糕模具等一度缺貨，似乎人人都埋首於焗蛋糕、麵包和曲奇，簡單的烘焙食譜該最受歡迎，尤其繼400次咖啡後，也掀起熱潮的Basque Burnt Cheesecake（巴斯克芝士蛋糕），最近又有英女皇英式鬆餅被皇室前御廚公開食譜，大家會嘗試挑戰嗎？

氣炸鍋杏仁酥，簡易零失敗的傳統小食。

另外，1000次梳乎厘奄列我也推介大家嘗試，因為材料不多可以DIY簡單美味又鬆軟的蛋奄列。同樣是簡易零失敗的，有這份氣炸鍋杏仁酥，宛如「金條」一樣的喜慶感，酥鬆香脆，從氣炸鍋剛出爐的時候，一大堆杏仁酥好像懂發光一樣魅力四射。

杏仁酥又名千層杏仁酥，酥鬆香脆！

在舊式餅店的曲奇飾櫃中，可發現這樣的傳統小食，美名為千層杏仁酥，由酥皮製成，上面鋪滿大杏仁片，楓糖香飄溢。超級懶人的做法而不失美味的要善用即用酥皮，一大塊四方形那款最好用，因為酥皮與酥皮之間有層防黏紙，使酥皮容易撕開，再分割成16份長方條，排列整齊如砌圖。

超級懶人的做法而不失美味的要善用即用酥皮。

光速氣炸鍋內可墊上烘焙紙，方便清理之外，亦不礙於加熱及上色，然後置入酥皮，鋪好杏仁片，記得不宜將杏仁片堆疊，才使它們容易黏實酥皮及不易掉落，先用175 °C將酥皮氣炸10分鐘。如果以焗爐烘烤，可用熱風或上下火模式，溫度及時間相約。補充︰請依據實際家用的氣炸鍋或焗爐來調整溫度及時間。

鋪上杏仁片時，不宜將杏仁片堆疊，否則難以黏實。

10分鐘後，打開光速氣炸鍋的上蓋，由於所用氣炸鍋是上面揭蓋的款式，因此不用將全個內鍋取出。隨後在每條杏仁酥上，塗上耐熱的楓糖漿，薄薄一層已可，再入鍋焗5分鐘增加成品的金黃色澤，大功告成，簡易的甜點，成功率極高！

用焗爐的話，可用熱風或上下火模式烘焗杏仁酥，溫度及時間相約，請按家用焗爐的火力來調整。

氣炸鍋杏仁酥食譜

攝錄：詹郭敏、徐偉海

攝影︰尹嘉蔚、詹郭敏、徐偉海

剪接：陳錦超

場地提供、廚具（3D旋轉光速氣炸鍋）提供︰德國寶

塗楓糖為增加杏仁酥的金黃色澤，塗上楓糖後，不宜用高溫氣炸或烘焗過久，否則易焦形成苦味。

純素食者可選用標明為Vegan的酥皮，不用蛋白糖霜改用楓糖漿，鋪好杏仁片，將酥皮烘焗至膨脹鬆起，然後在酥面再塗楓糖漿，多烘焗數分鐘完成。

氣炸鍋杏仁酥，純素食者可選用標明為Vegan的酥皮，棄用蛋白糖霜改用楓糖漿。

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