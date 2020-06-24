【蔬菜食譜】金銀蒜蒸勝瓜消暑開胃　揀靚勝瓜最重要搖一搖！

夏天是吃瓜果的季節，以6月為例，勝瓜便是當造瓜之一。用金銀蒜、蝦米及粉絲作配料，加上簡單調味後的蒸勝瓜，在炎夏胃口欠佳時，吃些合時瓜菜，好消化之餘亦好下飯。

勝瓜又名絲瓜，是6月的當造瓜之一，而且自身水分較多，味道清淡，消暑清熱、去水腫，非常適合夏天食用。勝瓜大多用作滾湯或煮清淡菜式，但今次一反常態，用上味道較濃的蒜蓉及蝦米，喜歡的也可以加入瑤柱令味道更豐富。

為了令蒸出來的勝瓜更惹味，特意用上金銀蒜（生蒜蓉及炒過的蒜蓉）及炒過的蝦米，若怕麻煩或使用流行的蒸煮盒，可以直接把生蒜蓉及蝦米一同蒸煮，同樣美味好佐飯。

金銀蒜蒸勝瓜食譜

至於挑選一條靚勝瓜時最靠觸感，用手握緊一端，然後以柔力搖一搖它，感受它的水分與彈性。如勝瓜有彈性代表它夠嫰，中間的籽不會很硬，口感較佳。

刨勝瓜時應刨走凸起的坑紋及表皮，但切忌刨得太深，影響菜式外觀。（資料圖片／潘思穎攝）

金銀蒜蒸勝瓜食譜

健康小貼士：

在中醫角度中，勝瓜味甘、性涼， 有助解毒通便、祛風化痰、潤肌美容、 通經絡。在營養學中，勝瓜含有豐富維他命B雜及維他命C， 能預防皮膚老化、保護皮膚、 消除斑塊，使皮膚潔白細嫩。而且蝦米、粉絲同為低脂食材，是關注體重人士的好選擇。

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攝錄：詹郭敏、陳嘉杰

剪接：詹郭敏

場地提供、廚具提供（纖營蒸煮盒）︰德國寶