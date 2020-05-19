【毛豆營養】水煮毛豆太浪費！1種烹調法最能留住營養及甜度

毛豆（Edamame），因外表毛茸茸而命名，亦有人會稱它為枝豆。翠綠的豆莢包裹著豆粒，內裏的豆粒便是未成熟的大豆。眾所周知一碗少少的毛豆營養豐富，最常的煮食方法為水煮，但原來用另一種烹調方法能保留當中的代謝酵素多300倍，甜度亦大大提升！

煮食方法會影響食材的味道及營養，早前說過薑黃、西蘭花及紅蘿蔔，今次介紹在日式居酒屋必吃的下酒菜──毛豆！毛豆可算是一種超級食物，因一碗連殼的分量，已有9克纖維，可滿足每人每日1/3的需求。它含有優良蛋白質和大豆異黃酮，而且每碗熱量只有120卡，已能為身體提供足夠的蛋白質及減輕肌餓感。

毛豆之所以和清酒、啤酒經常同時出現，是因為它含有分解酒精的維他命B1，所以說是最適合的下酒菜。（網上圖片）

另外，因毛豆鉀質豐富可助排走體內多餘鈉質，從而有助降低身體體液滯留，幫助去水腫，亦有助降血壓。值得一提的是毛豆的維他命K和葉酸比成熟大豆更豐富，每100克毛豆的葉酸佔每天建議攝取量（RDI）近8成，維他命K則佔每天建議攝取量近1/3。

這樣煮毛豆保留更多營養及甜度！

毛豆最常見的烹調方法為水煮再加鹽調味，簡單的水煮保留毛豆自身的清香味道及粉糯口感。不過水煮會大大流失毛豆中的維他命C及維他命B雜等水溶性維生素。如想吸收毛豆的水溶性維生素，可以跟東京慈惠會醫科大學附屬病院營養部所教授的燜煎方法烹調毛豆，保留營養同時增添風味。

東京慈惠會醫科大學附屬病院營養部指水煮會令毛豆水溶性維生素及礦物質大大流失。（Daniel Brubaker@Unsplash）

按圖看如何烹調助毛豆保留更多營養及其好處：

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3類人需慎吃！

雖然毛豆看似營養豐富，對任何人似百利而無一害，更因它飽肚及高蛋白的特性，深受減肥人士愛戴，但仍有3類人士需慎吃，或注意食用分量，否則令身體增加負擔。

毛豆小小的一粒，一不小心便容易吃多了，有3類人士需特別留意！（資料圖片／尹嘉蔚攝）

按圖看3類人需慎吃毛豆：

資料參考：東京慈惠會醫科大學附屬病院營養部《營養不流失的食材調理祕訣》