【便當達人】盤點10大超吸睛手作便當達人　帶飯兼想呃Like必睇！

有些人認為，「帶飯（帶便當）」是一種省錢的行為，不過，相信在大部分樂於自己做便當的人身上，這是一種身心靈的救贖，透過做便當，釋放自己在這個繁忙世界中的壓力、煩惱與憂愁。越來越多人開始帶便當，也會上網尋找食譜及作法，當然，在這個搜索的過程中，或許某些人就被這些「便當創作者」給療癒了。

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查Facebook上分享便當料理且出過書的台灣達人，究竟誰才是討論度最高的便當達人呢？快和我們一起入坑自己做便當的世界吧！

第十名－菜單研究所

喜歡在YouTube上觀看料理型頻道的朋友可能對他不陌生，由Kevin張凱程打造出的「菜單研究所」是相當受歡迎的頻道，在Facebook上關於便當也有著不少討論，他在料理中也強調健康，甚至對於想瘦身、健身的人都相當適合，因此相當受到歡迎。

網友認為菜單研究所的內容講解的都相當詳細，因此跟著步驟做可以很輕鬆的就完成一道好吃的料理，特別是能都兼顧健康，對許多講求養生的網友來說是很重要的事。

第九名－黃大寶便當

「每日中午，打開盒蓋，就是一個完美的分號」，小珊是這樣敘述著便當，「黃大寶便當：愛的家庭料理」不只記述著一個職業婦女為小學生兒子手製的便當，更把做便當的這個過程，幻化成是一首詩，給予了手作便當一種新的美學。

網友不只喜歡她與兒子的點點滴滴，也喜歡她透過文筆與紀錄，給人一種帶便當新生活的概念，便當不只是為了充飢而已，而是在做便當及吃便當的過程中，為生活賦予意義。

第八名－自炊食代

不少主婦的夢想是天天煮飯與家人共享，原本在職場打拼的媽媽就這樣進入了成為食譜作家的世界裡，因為幫女兒準備便當而受到討論，甚至連出的書都以「愛女便當」為主題，記述食譜及做法的文字淺顯易懂，相當受到網友喜愛。

網友從照片及字裡行間感受到媽媽對女兒的愛，更認為在閱讀的過程中都能感受到那種幸福感，也相當羨慕母女間能有這樣的情感，看著看著就好像自己也被這種氛圍給療癒了。

▼▼▼即睇10大手作便當達人第7至第1位（按圖放大）▼▼▼

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分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年05月29日至2020年05月18日，共一年。 系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『臉書手作便當達人』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。 本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

10大手作便當達人（《DAILYVIEW網絡溫度計》授權使用）

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