【薑營養】提升免疫力助減肥抗癌　一文看清4種薑功效你該吃哪種

快感冒了，你會想來一杯薑茶驅走病氣；天氣轉涼時，如果能夠有一碗暖暖的薑湯更是幸福。事實上，薑的功效遠不止如此，它不僅能去寒、除濕，而且能提升身體的免疫力，甚至包括抗發炎、減肥以及抗癌。不過，薑又分成4種，不妨先了解一下區別，再選擇最適合自己的薑喔！

吃薑可以改善血液循環、增加免疫力，對抗過敏以及減重，近年研究更指出，薑可以防止腦慢性發炎、預防失智症。不過，不同生長期的薑，效果也不盡相同。先來看看，按照生長期，薑可以分成4個種類。

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吃薑能夠提升基礎代謝率！燃燒脂肪更快速

想要減肥的話，首先要考慮的就是「基礎代謝率」的問題，有研究發現，體溫每增加0.5°C，基礎代謝率會提升7%。薑可以刺激血液循環，使得體溫升高，藉此增加代謝率。薑裡頭的辛辣成分，像是薑酚和薑烯酚，會使得人體的微血管擴張，血液流動得更暢順，體溫升高，脂肪自然就能燃燒得更徹底了。

改善血液循環還有什麼好處？薑烯酚還能抑制身體中的脂聯素減少，藉此修復損傷的血管，另外還能降低血液中的中性脂肪值、調整血糖。

中醫：愛吃冰涼讓「濕氣」積累！薑能夠除濕驅毒

在中醫理論裡，濕氣代表囤積了不好的物質，會傷害「脾氣」。現代人喜歡吃冰涼的食物，會讓身體的代謝循環變得比較不好，也就是會讓「濕氣」這種不好的物質難以排出，而薑的功能，就是去濕散寒、治胃寒腹痛。同時，薑具有一定的利尿功效，對於排出體內多餘水分與廢物的效果也很不錯，這有助於消除「水腫型」的肥胖。

另外，2013年，台灣高雄醫學大學的研究發現，薑可以抑制呼吸道病毒如RSV病毒的生長，透過薑茶、薑汁可以幫助降低感染風險。印度2012年的研究中，也發現薑可以抑制許多有害的細菌，改善腸道的微生物生態。近年也有研究發現，薑還能防止腦慢性發炎，進而預防失智。

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研究證實薑有助於抗癌

日本「生薑之父」石原結實醫師曾在著作中引用美國明尼蘇達大學的研究說，植入大腸癌細胞的實驗鼠，吃了混合薑抽取液的飼料，15天後腫瘤數比吃普通飼料的老鼠少很多；而密西根大學的研究則證實薑能促使卵巢癌細胞死亡。

同時，石原結實主張造成癌症的原因是體溫下降，已有研究證實癌細胞在35℃左右最活躍， 而生薑可優化血流、提高體溫，因而能預防癌症。

如何選擇適合你的薑？中醫教你分體質

既然薑有這麼多的功能，那麼要如何選擇適合你的薑呢？其實只要把握一個原則，那就是「薑是老的辣」。基本上這4種薑只是不同的生長階段，而薑的功效，則是越老越顯著。

所以說，吃薑時首先得看看季節跟體質。例如夏天本來就比較燥熱，如果再選擇老薑、薑母，就比較上火。在炎熱的季節裡，開胃的嫩薑、粉薑會是更好的選擇。

接下來還可以參考自己的體質，依照中醫的角度，人可以分成「熱」跟「寒」。中醫師彭溫雅列出了判斷的關鍵：體質偏寒的人，容易怕冷、怕風吹，吃冰或是吃水果的時候，很容易拉肚子；時常手腳冰冷，尤其睡覺時腳底怎樣都不會暖。而體質偏熱的人，則是很容易長又紅又腫的痘痘，說話中氣十足，容易有口臭，容易便秘。

如果是體質偏寒的人，就可以吃老薑、薑母等；而如果本身就是偏熱的體質，可以考慮嫩薑，粉薑。當然，並不是說特定體質的人，就只能吃特定的薑，只要適量，帶著品嚐美味的心態，每種薑的料理都可以酌量品嚐。

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