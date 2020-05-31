【健康宵夜】半夜肚餓點食先唔傷身？營養師教6大原則減身體負擔

養成吃宵夜的習慣會增加熱量攝取，同時也會造成身體的負擔；然而，真的餓到受不了時，可以吃哪些食材才是比較健康的宵夜選擇呢？台灣高雄市立鳳山醫院營養治療科廖嘉音營養師表示，宵夜飲食宜量少、清淡、好消化為原則，才能降低身體的負擔。

半夜肚子餓，真要吃點宵夜時，該怎麼吃才比較不傷身？廖嘉音營養師表示，吃宵夜時建議以「減少負擔」為原則，可從以下幾個面向來挑選合適的食材類型：

+ 3 + 2

1. 量少為佳：宵夜是額外、非必需的進食，因此建議少量食用就好，不要吃太多、吃太飽而增加熱量攝取及身體負擔；例如可少量吃些無調味的堅果，藉由增加咀嚼量滿足口慾，以減少實際攝取的食物總量。

2. 清淡為宜：建議應避免像是即食麵、薯片、鹽酥雞等重口味的食材，吃這些食材通常還可能搭配飲料或飲水，不只增加熱量攝取，也可能讓隔天出現水腫的狀況。

3. 容易消化：宵夜大多在睡前食用，因此建議選擇好消化的食材，像是瘦肉粥、溫牛奶等。

4. 高纖更好：吃些蔬菜或適量的水果，如大番茄、燙青菜、莓果類、奇異果等，高纖能增加飽足感，又能避免攝取過多熱量。

廖嘉音營養師提醒，晚上最好避開咖啡、茶、朱古力等富含咖啡因的食材，主要因為咖啡因有提神、利尿之效，可能會導致難以入眠或中斷睡眠。此外，若非得吃宵夜不可時，建議最好距離睡前2小時吃完，讓身體有時間可稍做消化較佳；若一吃飽就倒頭大睡不僅容易引起胃酸倒流，也會加重腸胃負擔，恐影響夜間睡眠品質。

相關文章：【減肥】8個經常覺得肚餓的理由 為悶而食可以咁化解…↓↓

+ 38 + 37 + 36

【本文獲「健談」授權轉載，文中用詞依香港慣用語有所調整，圖文內容原文請參考健談網】