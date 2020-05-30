【減肥】運動後1小時吃5款食物持續燒脂瘦身　乳製品助減腹部脂肪

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想減肥的人注意囉！如果您總在拼命運動後，即使飢餓也忍住不吃東西，那就太可惜囉！其實運動後，不僅可以吃東西，而且吃對東西，還能加倍燃脂呢！以下介紹究竟在運動和健身後，怎麼吃、多久的時間內吃、吃什麼食物，不僅不會變胖，還能繼續燃脂。

醫學審稿：Dr. Stephen Lai　文：Jamie Chang／Hello醫師

運動後1小時內進食

人在大量運動後，需要吃點營養的食物，幫助恢復體力和供給能量。因此，為了修復肌肉，並幫助下次運動表現更好，最好在每次運動後的1小時內進食，最晚不超過2小時。

運動後攝取蛋白質與碳水化合物

在健身運動後，請攝取含優質蛋白質和碳水化合物的食物，其中蛋白質至少20克，碳水化合物至少40~80克。美國心臟協會（American Heart Association）表示，碳水化合物可補充在運動時，肌肉消耗的能量，而蛋白質能幫助修復受損的肌肉組織。常見的優質蛋白質如雞胸肉、蛋、低脂乳酪等等，而碳水化合物則包含香蕉、番薯等，此外，也可吃下列食材幫助加倍燃脂：

5款食材幫助加倍燃脂（點擊下圖看清！）

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最後，別忘記多喝水，因為水分不足會影響新陳代謝，若您運動超過1小時，大量排汗的話，最好喝含有鈉的運動飲料，來補充電解質喔！

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：持續燃脂減肥！運動後1小時吃這些

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