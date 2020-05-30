【揀蔬菜貼士】白蘿蔔牛蒡重手就好？日本專家教多汁鮮嫩必睇…

揀超甜多汁的白蘿蔔，揀美味少渣的牛蒡有簡單方法，目測即曉不費神。

白蘿蔔有幫助預防癌症的珍貴營養素異硫氰酸酯，吃白蘿蔔對預防血管收窄及降低動脈硬化的風險非常有利。揀白蘿蔔大多是挑選又粗又重，皮光肉滑，彈指下聲音清脆的為佳。不過，有時候每根白蘿蔔近乎一模一樣，選出超甜多汁的原來不用費煞心神，又秤又彈，目測一個部位便能鑒別。

以下哪根白蘿蔔，你認為較美味、較甜？

哪根白蘿蔔，你認為較美味、較甜？（《相葉學》影片截圖）

據日本蔬果業界龍頭代表杉本桑先生講解，揀超甜的白蘿蔔最重要的看它的尾端，比較兩根白蘿蔔，一根是圓，一根是尖，這明顯的分別也揭示了白蘿蔔是否在最佳收成期時採收。下次購買白蘿蔔時不妨留意一下。

按圖有答案，多了解鑒別美味白蘿蔔的主要方法︰

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如果只買半根白蘿蔔，如何憑目測鑒別較甜的呢？

按圖有答案解釋成因 及 白蘿蔔最簡單及美味的烹調方法令人食指大動︰

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接著，教大家揀牛蒡，牛蒡又名為「東洋參」，是日本人的重要養生食材，牛蒡皮的營養很高，不需要去皮烹煮，用毛刷刷淨沖洗即可。牛蒡有助降血脂及降血糖，並含有豐富的菊苣纖維（菊糖），它是水溶性纖維之一，有助改善腸胃健康。牛蒡的外型乍看像淮山，如何挑選美味、少渣、肉嫩的牛蒡？是否如坊間說的手感重便叫最好？

以下哪根牛蒡，你認為較美味？

哪根牛蒡，你認為較美味？（《相葉學》影片截圖）

據杉本先生講解，分辨牛蒡有一個最主要的重點，按圖有答案，了解牛蒡的鑒別方法︰

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