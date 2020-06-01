【入廚貼士】蒸水蛋必成功秘訣　蛋水比例、時間全掌握(附食譜)

蒸水蛋是普通不過的家常菜，但失敗率卻非一般地高。經常在網上討論區看到有網民求救，指自己做的蒸水蛋明明依足食譜分量，出來的賣相卻是不堪入目，確實令人沮喪。如果你都是這一類人，現在有救了，以下就示範經多番實試得出的蒸水蛋黃金比例及6大貼士，保證又滑又香。 攝影：李思敏、張芷澄

網民經常貼出自己的蒸水蛋失敗作，不成功的原因不外乎：太水、太老、不夠平滑。請按下圖睇網民作品：

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雖然失敗的蒸水蛋不至於吃不下嚥，但相信大家都希望做到更滑溜而不失蛋香的蒸蛋吧？《香港01》曾實試幾款蒸水蛋的效果，即使同樣用1隻雞蛋、並用上相同大小的瓷碟盛載，但只要蛋和水比例有所不同，就足以是「失之毫釐，差之千里」了！讀者或許也可從以下例子，檢視可能導致失敗的原因。

【蒸水蛋食譜】蛋水比例時間大比試 完美蒸蛋黃金組合是……

請按下圖睇4款蒸水蛋的實試結果及成敗原因：

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綜合以上實驗，結論就是第4種方法最方便，蒸到最滑溜的水蛋。

除了掌握好蛋和水的比例，並且注意蒸蛋時間及火候外，想做出更完美無暇的蒸水蛋，還有6個小秘訣。

請按下圖睇更詳盡蒸水蛋小貼士：

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上述實驗所示範的蒸水蛋，材料就只有蛋和水，即使蒸完後淋上豉油，亦略嫌單調。其實蒸水蛋是一道變化多端的料理，各位學好基本功後，不妨參考以下幾個蒸水蛋食譜吧，筆者尤其推薦花甲蒸水蛋呢！

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