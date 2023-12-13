微波爐叮叮煮食，雖然方便快捷，但叮出來的食物容易變得又韌又乾身，叮雞蛋更No way，不少人叮到「爆炸」！誰會想到嫩滑跣嘴、匙羮上蕩漾的完美蒸蛋，竟可在微波爐中做到?!

攝影：鄒家鳳



不少追求健康的市民都喜歡用蒸煮烹調食物。（資料圖片）

蒸水蛋微波爐都做到！

叮水蛋，總被人看扁，認為它難以媲美用水蒸，不是火山爆發雞皮疙瘩，就是和稀泥水汪汪。於是訪尋各種建議作試驗，誓要為它平反，「解凍」模式、細火、中火、暖水、凍水、保鮮紙有透氣孔、沒透氣孔、跟不同時間配合……結果，終於給我試出了它的完美方程式。

（左）實測1：完美版叮水蛋、（右）實測2：簡易版叮水蛋，口感同樣滑溜，只是簡易版較稀浸着一些蛋水。（韓詠儀攝））

叮水蛋實測1：叮8分鐘 多做1步更完美

1. 大碗中放入2隻雞蛋、約140毫升暖水（約蛋1.5倍）拂勻。

2. 以隔篩把蛋液過濾到碗中，蓋上微波爐保鮮紙。

3. 放入微波爐，以「解凍」模式叮5分鐘，再以中火叮3分鐘即成。



暖水是關鍵

我以蛋和暖水1:1.5的比例，先按「解凍」掣叮5分鐘，水和碗都溫熱了，再以中火叮3分鐘。想省時嘗試用「解凍」模式叮10分鐘，卻太多泡泡不夠滑溜，轉暖水加細火效果亦不理想。

由於水溫不能太熱，不然蛋會被烚熟，若用「解凍」模式，則可讓蛋和碗同時加熱，唞一唞再叮效果會更好。還嫌麻煩，可直接用中火加熱4-5分鐘，其間休息1至2次，讓熱力平均點，效果更佳。但不同牌子微波爐的大中細火可能有所偏差，可加減30秒試試看。

除了邊緣有少許泡泡，叮水蛋近乎完美。

簡易版：

1. 大碗中放入2隻雞蛋、約140毫升暖水（約蛋1.5倍）拂勻。

2. 以隔篩把蛋液過濾到碗中，蓋上微波爐保鮮紙。

3. 放入微波爐，以中火叮4分鐘即成。



叮水蛋4大完美規則

１蛋水比例：1:1.5-1.8

２用暖水，約攝氏30-40度

３保鮮紙不要完全封密，留少許空隙。

４叮好後別立即掀開保鮮紙，靜待30秒至1分鐘，讓餘熱慢慢浸透。



叮水蛋失敗示範：