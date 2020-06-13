【揀水果貼士】超甜香印巨峰揀法大不同　日本專家教路分清深淺色

日本香印青提和巨峰黑提均是馳名海外的水果，售價不便宜，鑒別多汁、飽滿及超甜的香印及巨峰，目測1秒即知！主要看果實的顏色便可掌握。但揀深色？淺色？挑選香印及巨峰的方法迴異，切勿調轉！

先看巨峰，巨峰是黑葡萄品種，果實碩大，果肉香甜多汁，無核，帶一些些酒香。日本有多個地區種植巨峰，產量較高的分別有山梨縣、長野縣及靜岡縣，出產旺季為每年5月中至10月，近年香印提子較為流行，巨峰的價錢相比以往便宜。顧客以同等價格，如何揀到優質超甜，不酸澀的巨峰？

以下哪份巨峰，你認為較美味、較甜？

哪份巨峰，你認為較美味、較甜？（《相葉學》影片截圖）

據日本百年頂級水果名店「千疋屋」的採購部長石部一保講解，鑒別超甜、多汁及飽滿的巨峰要看果色便萬無一失。

請按以下各圖，詳解巨峰鑒別方法及原因︰

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至於近年比巨峰更受歡迎的香印青提，在日本稱為麝香葡萄，果肉帶花香，飽滿清甜及多汁，深受客人喜愛。香印提子的旺季為每年8月至10月，產自長野、山梨、岡山及山形縣等地。由於岡山縣的日照時間最長，長出來的葡萄果實較大，甜度十分高，故當地產的香印被稱為「晴王」。所以，香印跟晴王同屬品種，只是產地不同而有不同名稱。

香印在日本稱為麝香葡萄，跟晴王同屬品種，只是產地不同而有不同名稱。（《相葉學》影片截圖）

以下哪份香印，你認為較美味、較甜？

哪份香印，你認為較美味、較甜？（《相葉學》影片截圖）

據石部先生講解，分辨出甜度高及美味的香印青提，亦有一個最主要的重點，用1秒目測即能鑒別。不過，跟揀巨峰恰巧相反，勿將揀巨峰的想法套用到揀香印之上。

按圖揭曉香印青提的鑒別方法及原因︰

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