【新冠肺炎】增強呼吸道免疫力營養師推介5大食物　附簡易食譜

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）生活中有不少食物可助增強呼吸道免疫力，更好的是這些食物同時兼容美味、飽肚及營養豐富。3大營養，5種日常飽肚美食，輕鬆建立強健體魄，讓免疫力「升呢」。

註冊營養師劉家豪在電視節目《流行都市》受訪時表示加強呼吸道免疫力，提升細胞辨別病原體的敏感度，可預防身體進一步受病毒感染。3大提升免疫力的營養素中，有一樣較多人忽略，它不但助預防骨質疏鬆，亦是參與呼吸道健康的重要維他命。

三文魚中有一種豐富的維他命，原來對呼吸道系統健康非常重要。（資料圖片）

按圖了解3大營養素提升呼吸道免疫力︰

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此外，坊間一宜流傳幾樣辛香調味料，包括薑、蔥、蒜、洋蔥及薑黃粉是抗疫食物，這些從中醫角度上解釋為溫熱食物，有助身體保持溫暖，氣血運行較好，最明顯的效果為紓緩痛症。但屬陰虛及濕熱體質的人士，便需要慎吃熱性、溫性的食物，免招健康損失。從營養角度上有哪些看法？是否誠如坊間所傳有抗疫神效？

檸檬有豐富的維他命C，薑或其他辛香調味料有哪些價值被視為「抗疫食物」成員？（Angele J/Pexels）

不宜忽略的健康重點請按下圖看註冊營養師劉家豪詳解︰

然而，相信一般人不會大量進食辛香調味料食物，既不會裹腹之外，如中醫師所講陰虛及濕熱體質的人士更不宜多吃。適合一般大眾及可作為正餐食物的，營養師亦提議出5項，仔細看這些食物不僅營養豐富，而且也是美味的食材，普遍接受程度高及辨識度高，由早餐至晚餐都可輕鬆下功夫提高呼吸道免疫力，儼如中醫所說的「治未病」。

請按圖參考營養師推介的5大食物提高呼吸道免疫力︰

應營養師推介的5大提高呼吸道免疫力食物，以下是我們相關的簡單食譜，助大家簡便製作賦健康營養及好味可口的便餐︰

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參考資料︰TVB《流行都市》