芝士蛋糕食譜｜Oreo芝士蛋糕免焗免蛋雪糕般軟滑！Oreo名字由來？

Oreo芝士蛋糕食譜｜芝士蛋糕食譜｜甜品食譜｜Oreo，雖然只是一塊朱古力忌廉夾心餅，卻可變化出不同的甜品美食，芝士蛋糕是其中之一。不用煮，不用蛋，不用魚膠，不用焗爐，簡單地拂打、混合、冷藏，便做出雪糕一般軟滑的Oreo芝士蛋糕了。



Oreo名字由來

Oreo餅乾，原來已擁有70年歷史，有人說「re」代表忌廉，取cream中間兩個字母，而頭尾的「O」字，代表上下兩塊朱古力餅。甚至有人認為，朱古力餅象徵黑人，他們接受了白人（白色忌廉）的思想……大家對4個英文字母的聯想，就正如對Oreo的食譜創作那樣多姿多彩。

Oreo餅底做法

即使Oreo銷量是同類產品之冠，我還是覺得這款餅乾太甜，糖分可酌量減少。用作芝士蛋糕的餅底，就先把忌廉刮走，餅乾敲碎，可以用攪拌機打碎，也可放入密實袋，用擀麵杖輾碎。我喜歡有點粗粒口感，會放進密實袋半輾半敲使餅碎粗幼不一，再拌入牛油溶液，餅碎與牛油的比例約2:1，太多牛油會硬，太少會散。然後放入模具，用匙羹或杯底填平，冷凍便成Oreo餅底了。

蛋糕內沒有雞蛋，也沒放魚膠粉，只靠打起的忌廉和忌廉芝士冷藏定型，口感份外滑溜！

Oreo芝士蛋糕食譜

食譜 Oreo芝士蛋糕（冷） 材料 Oreo餅乾10-12塊、無鹽牛油30克（約2湯匙）、忌廉芝士100克、糖2.5湯匙、雲呢拿香油1/4茶匙、鮮忌廉250毫升 工具：直徑6吋模具 做法 1. 牛油熱溶。把8塊Oreo餅乾放入密實袋中輾碎，加入牛油拌勻，放入模具，用匙羹壓平，放入雪櫃冷藏至凝固約1小時。 2. 忌廉拂打至企身，約3-5分鐘，放回雪櫃備用。 3. 忌廉芝士放入另一大碗中拂打，加糖、雲呢拿香油拌勻。 4. 加入已打好的冷凍忌廉。 5. 把餘下的餅乾分成小塊，拌入忌廉混合物，注入模具，隨意放上小餅乾碎裝飾。 6. 放入冰箱冷藏，約5至6小時至凝固即成。

健康小貼士：

Oreo朱古力忌廉夾心曲奇，以每件24克計算，約有100卡路里、5克脂肪、16克碳水化合物及2克蛋白質。但省掉了夾心的忌廉後，脂肪和卡路里也會相對減少少。不過，Oreo芝士蛋糕主要成分是忌廉和忌廉芝士，鈣、蛋白質含量增加之餘，脂肪也增加，即使有助骨骼健康、滋潤皮膚，但一次最多吃1/8好了。

攝錄：李偉軒、林宛津

剪接：呂志豪



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